    18:30, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5

    زەينەتاقى جارناسىن تولەمەگەندەردىڭ بانك شوتتارى بۇعاتتالادى

    استانا. قازاقپارات - كەلەر جىلدان باستاپ زەينەتاقى جارنالارىن تولەمەگەندەردىڭ بانك شوتتارى بۇعاتتالادى. بۇل جۇمىس بەرۋشىلەرگە، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا، جەكە كاسىپكەرلەرگە قاتىستى بولماق. ۇكىمەت ءتيىستى قاۋلىعا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەردى بەكىتتى.

    Кредиттік карта
    Фото: Pyxabay.com

     ماسەلەن، مىندەتتى نەمەسە كاسىبي جارنالار بويىنشا بەرەشەك كولەمى 6 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن اسسا، بۇل تۋرالى سالىق ورگاندارى حابارلاما جىبەرەدى. بورىشكەر بەرەشەكتى 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە وتەمەسە، ونىڭ بانك شوتتارى بۇعاتتالادى. ال ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار جانە جەكە كاسىپكەرلەر مەن پراكتيكتەر ءۇشىن ارنايى سالىق رەجيمدەرى قاراستىرىلعان. ولاردىڭ جارنالارى وزدىگىنەن ەسەپتەلىپ، بۇل ازاماتتار ايدىڭ 25-نە دەيىن ءتيىستى جارناسىن اۋدارىپ وتىرۋعا ءتيىس.

    24.kz 

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
