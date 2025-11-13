18:30, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5
زەينەتاقى جارناسىن تولەمەگەندەردىڭ بانك شوتتارى بۇعاتتالادى
استانا. قازاقپارات - كەلەر جىلدان باستاپ زەينەتاقى جارنالارىن تولەمەگەندەردىڭ بانك شوتتارى بۇعاتتالادى. بۇل جۇمىس بەرۋشىلەرگە، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا، جەكە كاسىپكەرلەرگە قاتىستى بولماق. ۇكىمەت ءتيىستى قاۋلىعا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەردى بەكىتتى.
ماسەلەن، مىندەتتى نەمەسە كاسىبي جارنالار بويىنشا بەرەشەك كولەمى 6 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن اسسا، بۇل تۋرالى سالىق ورگاندارى حابارلاما جىبەرەدى. بورىشكەر بەرەشەكتى 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە وتەمەسە، ونىڭ بانك شوتتارى بۇعاتتالادى. ال ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار جانە جەكە كاسىپكەرلەر مەن پراكتيكتەر ءۇشىن ارنايى سالىق رەجيمدەرى قاراستىرىلعان. ولاردىڭ جارنالارى وزدىگىنەن ەسەپتەلىپ، بۇل ازاماتتار ايدىڭ 25-نە دەيىن ءتيىستى جارناسىن اۋدارىپ وتىرۋعا ءتيىس.
24.kz