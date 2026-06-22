زىعىر باعاسى قۇبىلمالى، جاسىمىققا قىزىعۋشىلىق جوعارى
استانا. KAZINFORM - ساراپشىلار ءداندى، مايلى جانە بۇرشاقتى داقىلدار نارىعىنداعى قازىرگى احۋالدى باعالاپ، وندىرۋشىلەرگە ارنالعان ساۋدا ستراتەگياسى بويىنشا ۇسىنىمدار ۇسىندى. بۇل تۋرالى ا ش م ءمالىم ەتتى.
قازاقستاننىڭ استىق، مايلى جانە بۇرشاقتى داقىلدار نارىعىندا بەلسەندىلىك ءالى دە تومەن دەڭگەيدە قالىپ وتىر. «ءداندى جانە مايلى داقىلدار. قازاقستان» زەرتتەۋ بيۋروسى ازىرلەگەن ساۋدا ستراتەگياسى بويىنشا ۇسىنىمداردا بيداي نارىعىنداعى كۇتۋ كوڭىل-كۇيى، جاسىمىققا دەگەن جوعارى سۇرانىس جانە زىعىر باعاسىنىڭ قۇبىلمالىعى اتاپ وتىلەدى. ساراپشىلار وندىرۋشىلەرگە نارىقتاعى اعىمداعى جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، ءونىمدى وتكىزۋ بويىنشا ءتيىمدى شەشىمدەر قابىلداۋعا كەڭەس بەرەدى.
- اعىمداعى باعا - كەلىسىمشارتتار جاسالاتىن ەليەۆاتوردا نەمەسە ۆاگوندا ققس قوسا ەسەپتەگەندە قازاقستان ىشىندەگى ورتاشا مەجەلەنگەن باعالار. باعالار ايماققا، ساپا كورسەتكىشتەرىنە، جەتكىزۋ شارتتارىنا بايلانىستى وزگەرۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءيا، كەستەدەگى مالىمەتتەرگە سۇيەنىپ قىسقاشا تالداۋ جاساۋعا بولادى.
ءداندى داقىلدار بويىنشا
استىق نارىعىندا بەلسەندىلىك تومەن، ساتىپ الۋشىلار دا، ساتۋشىلار دا كۇتۋ پوزيتسياسىندا.
3-كلاستى بيدايدىڭ ورتاشا جانە تومەن ساپالى سەگمەنتتەرى (+3 تەڭگە/ك گ) ازداپ قىمباتتاعان. بۇل نارىقتا بەلگىلى ءبىر سۇرانىستىڭ بار ەكەنىن كورسەتەدى.
جوعارى ساپالى 3-كلاستى بيداي (%28+ كلەيكوۆينا) 115 تەڭگە/ك گ دەڭگەيىندە قالىپ وتىر، ال الەۋەتتى جوعارعى باعا 145 تەڭگە/ك گ دەپ باعالانعان. سوندىقتان ساراپشىلار ساتۋدى كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىنادى.
قاتتى بيداي بويىنشا ۇسىنىس - ساتۋ. قازىرگى باعا الەۋەتتى ماكسيمۋمنان ايتارلىقتاي تومەن بولعانىمەن، جاقىن ارادا باعانىڭ كۇرت وسۋىنە نەگىز جوق دەپ ەسەپتەلەدى.
مايلى داقىلدار بويىنشا
زىعىر، كۇنباعىس، راپس جانە سويا باعالارى تۇراقتى، ءبىراق اعىمداعى باعالار مەن الەۋەتتى ماكسيمۋم اراسىنداعى ايىرماشىلىق ايتارلىقتاي ۇلكەن. مىسالى، زىعىردىڭ باعاسى 218 تەڭگە بولسا، بولجامدى شەگى 310 تەڭگە/ك گ.
سوندىقتان مايلى داقىلدار بويىنشا نەگىزگى ۇسىنىس - ءونىمدى تەك قاجەتتىلىك تۋىنداعان جاعدايدا عانا ساتۋ.
بۇرشاقتى داقىلدار بويىنشا
نارىقتاعى ەڭ تارتىمدى داقىل - جاسىمىق. ساراپشىلار سۇرانىستىڭ جوعارى ەكەنىن اتاپ وتكەن.
قىزىل جاسىمىقتىڭ قازىرگى باعاسى 127 تەڭگە/ك گ بولسا، الەۋەتتى شەگى 265 تەڭگە/ك گ؛ جاسىل جاسىمىقتا بۇل كورسەتكىش 170 جانە 450 تەڭگە/ك گ ارالىعىندا. بۇل سەگمەنتتە باعا ءوسىمىنىڭ الەۋەتى ەڭ جوعارى.
سوعان قاراماستان ۇسىنىس «ساتۋ» بولىپ تۇر، بۇل قازىرگى جوعارى سۇرانىستى پايدالانىپ قالۋعا باعىتتالعان بولۋى مۇمكىن.
ساراپشىلاردىڭ پايىمىنشا، قازىرگى تاڭدا ەڭ پەرسپەكتيۆالى داقىلدار - زىعىر مەن جاسىمىق. ولاردا اعىمداعى جانە بولجامدى ەڭ جوعارى باعالار اراسىنداعى ايىرماشىلىق ەڭ ۇلكەن. ال استىق نارىعى ءالى دە باسەڭ كۇيدە قالىپ وتىر، سوندىقتان جوعارى ساپالى بيداي يەلەرى ءۇشىن ءونىمدى ۇستاپ تۇرۋ ستراتەگياسى وزەكتى بولىپ كورىنەدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدەگى ازىق-تۇلىك ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 8,1 پايىزعا ارتتى.