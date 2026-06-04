زەرتتەۋ: قازاق وتباسىلارى ءۇشىن ەڭبەكقورلىق باستى قۇندىلىققا اينالدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى اتا-انالاردىڭ بالالارعا قانداي قۇندىلىقتاردى ءسىڭىرىپ جاتقانىن انىقتاۋ ماقساتىندا جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، اعا بۋىن وكىلدەرىنىڭ 51 پايىزى ەڭبەكقورلىقتى بالا تاربيەسىندەگى ەڭ ماڭىزدى قاسيەتتەردىڭ ءبىرى دەپ سانايدى. سونىمەن قاتار اتا-انالار شىنشىلدىق پەن ۇلكەندەردى قۇرمەتتەۋدى دە باستى قۇندىلىقتاردىڭ قاتارىنا قوسقان. زەرتتەۋ ۇرپاقتار اراسىنداعى كوزقاراس ايىرماشىلىعىن دا كورسەتتى.
ماسەلەن، 18- 28 جاس ارالىعىنداعى جاستاردىڭ 26,8 پايىزى ەڭبەكقورلىقتى ماڭىزدى دەپ ەسەپتەسە، جاسى ۇلعايعان سايىن بۇل كورسەتكىش ارتا تۇسەدى. ەرەسەك جاستاعى رەسپوندەنتتەردىڭ اراسىندا بۇل كورسەتكىش 44,9 جانە 51 پايىزعا جەتكەن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى وتباسىنىڭ بالا تاربيەسىندەگى شەشۋشى ءرولىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەيدى. سەبەبى ءدال وسى ورتادا بالانىڭ بولاشاق ومىرىنە جانە قوعامنىڭ دامۋىنا اسەر ەتەتىن نەگىزگى قۇندىلىقتار قالىپتاسادى.