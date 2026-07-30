زەرتتەۋ: داۋىس بەرۋشىلەردىڭ تورتتەن ءۇشى سايلاۋعا قاتىسۋعا نيەتتى
استانا. KAZINFORM - داۋىس بەرۋشىلەردىڭ تورتتەن ءۇشى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا قاتىسۋعا دايىن. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ (ق س ز ي) باس عىلىمي قىزمەتكەرى ايگۇل زابيروۆا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ق س ز ي شامامەن ءبىر اي بۇرىن جۇرگىزگەن زەرتتەۋ بارىسىندا ازاماتتارعا «ەگەر سايلاۋ الداعى جەكسەنبىدە وتسە، داۋىس بەرۋگە بارار ما ەدىڭىز؟» دەگەن سۇراق قويىلعان.
- رەسپوندەنتتەردىڭ تورتتەن ءۇشى سايلاۋعا مىندەتتى تۇردە قاتىساتىنىن ايتتى. بۇل قازىرگى سايلاۋ ناۋقانى بارىسىندا ساياسي پارتيالاردىڭ قانداي باعدارلاما، پلاتفورما مەن يدەولوگيا ۇسىناتىنى ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتەدى. دەگەنمەن تۇپكىلىكتى شەشىمدى 23-تامىزدا سايلاۋ ۋچاسكەسىنە كەلەتىن سايلاۋشى قابىلدايدى، - دەدى ايگۇل زابيروۆا.
ول سونداي-اق زەرتتەۋ ناتيجەسى سايلاۋشىنىڭ داۋىس بەرۋگە كەلۋىنە وتباسىنىڭ ءال-اۋقاتى مەن بولاشاققا دەگەن سەنىمى دە اسەر ەتەتىنىن كورسەتكەنىن ايتتى.
- ەگەر وتباسى سوڭعى 12 ايداعى تۇرمىسىن جاقسى دەپ باعالاسا، مۇنداي ادامداردىڭ سايلاۋعا قاتىسۋ ىقتيمالدىعى ايتارلىقتاي جوعارى. سونداي-اق الداعى ءبىر جىلدا تۇرمىسىم جاقسارادى دەپ سەنەتىن ازاماتتار دا داۋىس بەرۋگە بەيىم كەلەدى، - دەدى ول.
بۇدان بولەك ول بيىل قۇرىلتاي سايلاۋىندا العاش رەت داۋىس بەرۋ تولىقتاي پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا وتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ايتۋىنشا، بۇل - قازاقستاندىق سايلاۋشىلار ءۇشىن جاڭا ساياسي جاعداي.
ەسكە سالايىق، بۇگىن قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى (ق س ز ي) الاڭىندا سايلاۋالدى ناۋقانداعى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ءرولى، سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ ىقپالى جانە فەيك اقپاراتپەن كۇرەس ماسەلەلەرى تالقىلانىپ جاتىر.