زەلەنسكي پۋتينگە اشىق حات جولداپ، قاقتىعىستى توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. قازاقپارات - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين اتىنا اشىق حات جولداپ، ۋكرايناداعى سوعىستى توقتاتۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
قۇجات ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى. زەلەنسكي حاتىندا پۋتينگە جەكە كەزدەسۋ وتكىزىپ، سوعىستى اياقتاۋ ماسەلەسىن تالقىلاۋ ءۇشىن ناقتى كۇن بەلگىلەۋدى ۇسىنعان. ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا ا ق ش- تىڭ نازارى نەگىزىنەن تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا اۋعاندىقتان، سوعىستى اياقتاۋ جولدارىن قاراستىرۋ قاجەت.
«تاڭداۋ قازىر ءسىزدىڭ قولىڭىزدا. سوعىسقا نۇكتە قوياتىن ۋاقىت كەلدى. ۋكراينا بۇل سوعىستى اياقتاۋدى ۇسىنادى. مۇنى ادال ءارى لايىقتى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ، قاقتىعىستاردىڭ الدىن الۋ كەرەك»، دەپ جازدى ۋكراينا باسشىسى.
زەلەنسكي مايدان شەبى ديپلوماتيالىق كەلىسسوزدەردىڭ باستاۋ نۇكتەسىنە اينالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتىپ، ۋكراينا كەلىسسوزدەر كەزەڭىندە اتىستى ۋاقىتشا توقتاتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. سونداي-اق ول كەزدەسۋدى وتكىزۋگە دايىن ەلدەردىڭ قاتارىندا شۆەيساريا، تۇركيا جانە اراب ەلدەرى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش ۋكرايناعا اسكەري كومەكتى كەشىكتىردى
مۇنى قۇراما شتاتتاردا سىناپ جاتقاندار كوپ. امەريكالىق سەناتورلار بۇل ماسەلە 2-3 اپتا بۇرىن شەشىلۋى ءتيىس ەدى، الايدا ءبىز قاعازباستىلىقتان ارىلا الماي وتىرمىز، دەپ اق ءۇي اكىمشىلىگىن ايىپتادى. اسكەري كومەكتىڭ كولەمى 400 ميلليون دوللار. سەنات كوميتەتىنىڭ تىڭداۋىنا قاتىسقان مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو قۇجات بىرنەشە فەدەرالدى ورگاننىڭ كەلىسىمىنەن ءوتۋى كەرەك، دەيدى. ءبىراق ماسەلە كوپ ۇزاماي شەشىلەتىنىن جەتكىزدى.
24.kz