    19:46, 18 - تامىز 2025 | GMT +5

    زەلەنسكي ە و كوشباسشىلارىمەن كەزدەسەدى

    استانا. قازاقپارات- ۆاشينگتوندا ەۋرو وداق كوشباسشىلارى نەگىزگى كەلىسسوزدەرگە دەيىن زەلەنسكيمەن دايىندىق كەزدەسۋىن وتكىزەدى. بۇل تۋرالى ەۋروكوميسسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى. 

    Зеленский надеется, что главным пунктом переговоров на Аляске будет прекращение огня
    Фото: Anadolu Ajansi

     ال اق ءۇي ءوز كەزەگىندە، اۋەلى دونالد ترامپ زەلەنسكيمەن ءبىر ساعات بويى كەلىسسوز جۇرگىزەتىنىن مالىمدەدى. ودان كەيىن عانا ەۋرووداق باسشىلارىمەن جۇزدەسەدى. دەلەگاتسيا قۇرامىندا ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن، نەمىس كانسلەرى فريدريح مەرتس، فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون، يتاليا پرەمەر-ءمينيسترى دجوردجا مەلوني، فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋبب جانە ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتە بار.

    ايتا كەتسەك، ترامپ پەن زەلەنسكي اراسىنداعى كەلىسسوز بيىل ەكىنشى رەت وتپەك. بۇعان دەيىن ۋكراينا باسشىسى اق ۇيگە اقپان ايىنىڭ سوڭىندا بارعان.

     24.kz 

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
