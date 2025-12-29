21:31, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
زەلەنسكي ترامپتان 30-50 جىلعا قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن سۇرادى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي فلوريداداعى كەلىسسوز كەزىندە اق ءۇي پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا وسىنداي ۇسىنىس جاسادى.
بۇل تۋرالى ر ب ك- ۋكراينا مالىمدەدى.
- مەن وعان 30-40-50 جىلدىق مۇمكىندىكتى قاراستىرعىمىز كەلەتىنىن ايتتىم. سوندا بۇل پرەزيدەنت ترامپتىڭ تاريحي شەشىمى بولار ەدى. پرەزيدەنت بۇل تۋرالى ويلاناتىنىن ايتتى، - دەدى ۋكراينا باسشىسى.
زەلەنسكي سونىمەن قاتار ترامپپەن ۋكرايناعا مىقتى قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگى قاجەتتىگى تۋرالى تالقىلاعانىن ايتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ترامپ پەن زەلەنسكي ءبىر كۇن بۇرىن فلوريدادا كەزدەستى. وندا ا ق ش كوشباسشىسى «كەلىسىمگە قول جەتكىزۋدىڭ بارلىق العىشارتى» بار ەكەنىن جانە رەسەي مەن ۋكراينانىڭ ەكەۋى دە تۇراقتى بەيبىتشىلىك ورناتۋعا ىنتالى ەكەنىن مالىمدەدى.