ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:31, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    زەلەنسكي ترامپتان 30-50 جىلعا قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن سۇرادى

    استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي فلوريداداعى كەلىسسوز كەزىندە اق ءۇي پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا وسىنداي ۇسىنىس جاسادى.

    Зеленский попросил Трампа о гарантиях безопасности на 30-50 лет
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    بۇل تۋرالى ر ب ك- ۋكراينا مالىمدەدى.

    - مەن وعان 30-40-50 جىلدىق مۇمكىندىكتى قاراستىرعىمىز كەلەتىنىن ايتتىم. سوندا بۇل پرەزيدەنت ترامپتىڭ تاريحي شەشىمى بولار ەدى. پرەزيدەنت بۇل تۋرالى ويلاناتىنىن ايتتى، - دەدى ۋكراينا باسشىسى.

    زەلەنسكي سونىمەن قاتار ترامپپەن ۋكرايناعا مىقتى قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگى قاجەتتىگى تۋرالى تالقىلاعانىن ايتتى.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ترامپ پەن زەلەنسكي ءبىر كۇن بۇرىن فلوريدادا كەزدەستى. وندا ا ق ش كوشباسشىسى «كەلىسىمگە قول جەتكىزۋدىڭ بارلىق العىشارتى» بار ەكەنىن جانە رەسەي مەن ۋكراينانىڭ ەكەۋى دە تۇراقتى بەيبىتشىلىك ورناتۋعا ىنتالى ەكەنىن مالىمدەدى.

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
