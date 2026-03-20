زەلەنسكي ا ق ش- پەن كەلىسسوزدىڭ كەلەسى كەزەڭىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا دەلەگاتسياسى رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قاتىسۋ ءۇشىن ا ق ش- قا اتتاندى، دەپ مالىمدەدى ۆلاديمير زەلەنسكي. كەلىسسوز 21 -ناۋرىزدا وتەدى، دەپ حابارلايدى DW.
ۆلاديمير زەلەنسكي كەشكى سوزىندە قاقتىعىستى توقتاتۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ كەلەسى كەزەڭى 21 -ناۋرىزدا وتەتىنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، كيەۆتىڭ كەلىسسوز توبى ا ق ش- قا اتتانىپ ۇلگەردى.
— امەريكا تاراپىنان قولدانىستاعى كەلىسسوز فورماتتارى اياسىندا جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەنى تۋرالى سيگنالدار كەلىپ ءتۇستى، - دەدى زەلەنسكي.
ول قاقتىعىستى توقتاتۋ بويىنشا ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەردە ءۇزىلىس ورناعانىن، ءبىراق ەندى «ونى توقتاتۋ ۋاقىتى كەلگەنىن» راستادى.
— ءبىز كەلىسسوزدىڭ شىنىمەن مازمۇندى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساپ جاتىرمىز. ۋكراينالىق كوماندا — كەلىسسوز توبىنىڭ ساياسي بولىگى جولعا شىقتى، ءبىز وسى سەنبىدە امەريكا قۇراما شتاتتارىندا كەزدەسۋ وتكەنىن كۇتەمىز، — دەپ جالعاستىردى ۋكراينا پرەزيدەنتى.
كەلىسسوز توبىنا ۋمەروۆ، بۋدانوۆ جانە اراحاميا كىرەدى.
ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ ايتۋىنشا، سول كۇنى ول دەلەگاتسيا مۇشەلەرى — ۋكراينا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس كەڭەسىنىڭ (ۇ ق ك ك) حاتشىسى رۇستەم ۋمەروۆ، پرەزيدەنت كەڭسەسىنىڭ باسشىسى كيريلل بۋدانوۆ جانە پارلامەنتتەگى «حالىق قىزمەتشىسى» فراكسياسىنىڭ ءتوراعاسى داۆيد اراحاميامەن ەلىسسوزدى ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلادى. بۇدان باسقا، كەزدەسۋگە پك باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى سەرگەي كيسليتسا قاتىسادى.
وسىعان دەيىن ا ق ش ۋكراينا جانە رەسەيمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋدى كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىنعانىن حابارلادىق.