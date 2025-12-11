پەزەشكياننىڭ قازاقستانعا ساپارى يران ءۇشىن بيىلعى ەڭ ماڭىزدى وقيعانىڭ ءبىرى - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا ساپار يراننىڭ سىرتقى ساياساتتى ءارتاراپتاندىرۋعا جانە وزگە مەملەكەتتەرمەن بايلانىس ورناتۋعا تىرىساتىنىن كورسەتەدى. بۇل تۋرالى تۇرىك-گەرمان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوكتورى، ساياساتتانۋشى زاۋر گاسيموۆ ايتتى.
AnewZ پورتالىنا بەرگەن سۇحباتىندا تۇرىك-گەرمان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوكتورى، ساياساتتانۋشى زاۋر گاسيموۆ يراننىڭ قازىر نەگە قازاقستانعا كوڭىل اۋدارىپ وتىرعانىن، ايماقتاعى جاعداي قالاي وزگەرىپ جاتقانىن جانە تەگەراننىڭ نەگە سىرتقى ساياساتتى ءارتاراپتاندىرۋعا تىرىساتىنىن ءتۇسىندىردى.
ونىڭ سوزىنشە، پرەزيدەنت پەزەشكياننىڭ قازاقستانعا ساپارى - يران ءۇشىن وسى جىلداعى ەڭ ماڭىزدى ديپلوماتيالىق وقيعالاردىڭ ءبىرى.
- نەگە بۇل ساپار قازىر وسىنشالىقتى ستراتەگيالىق مانگە يە؟ مەن يران مەن ورتالىق ازيا اراسىنداعى قاتىناستاردا قانداي دا ءبىر سەرپىلىس بولدى دەپ ايتپاس ەدىم. وتكەن جىلى كورگەنىمىزدەي، قازاقستان - وڭىردەگى ەڭ مىقتى ەكونوميكالىق مەملەكەت بولسا دا - يرانمەن قاۋىپسىزدىك نەمەسە باسقا سالالاردا بەلسەندى تۇردە جۇمىس ىستەمەگەن. يران وزبەكستانمەن جانە ءتىلى جاقىن تاجىكستانمەن الدەقايدا تىعىز بايلانىستا بولدى. ءبىراق قازاقستانعا ساپار يراننىڭ سىرتقى ساياساتتى ءارتۇرلى ەلدەرمەن جۇرگىزۋگە جانە ءتيىمدى مەملەكەتتەرمەن بايلانىس ورناتۋعا تىرىساتىنىن كورسەتەدى. بۇل ەل قازىرگى تاڭدا ماڭىزدى ەكونوميكالىق جانە ساياسي وقشاۋلانۋدىڭ جاعدايىندا، سونىڭ كەسىرىنەن اۋىر قارجىلىق جانە ەكولوگيالىق داعدارىستى باستان كەشىرىپ جاتىر. سوندىقتان قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىق كاۆكاز ايماعىنداعى گەوساياسي ديناميكا تۇرعىسىنان دا ەرەكشە مانگە يە بولىپ وتىر، - دەدى ساراپشى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ماسۋد پەزەشكيان 10-11-جەلتوقسان كۇندەرى استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇگىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى الدى.
بۇعان دەيىن Kazinform-نىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى استانا مەن تەگەران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ استارىنا ءۇڭىلىپ كورگەن ەدى.