زايساندا اۋەجاي قۇرىلىسى كەلەر جىلى اياقتالادى
استانا. قازاقپارات - زايسان اۋدانىنداعى جاڭا اۋەجايدى تاپسىرۋ ۋاقىتى كەلەر جازعا شەگەرىلدى. ءاۋ باستا نىساندى جىل سوڭىندا ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان ەدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن بيىل شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ەكى اۋە ايلاعىنىڭ قۇرىلىس باستالدى
ونىڭ ءبىرى قاتونقاراعايدا، ەكىنشىسى وسى زايساندا سالىنىپ جاتىر. قازىر ەكەۋىنىڭ دە تاپسىرۋ مەرزىمى كەيىنگە شەگەرىلدى. زايسان اۋدانىندا اۋەجاي قۇرىلىسى ناۋرىزدا باستالعان بولاتىن. نىسان قالادان 25 شاقىرىم جەردەگى ەسكى اسكەري اۋە ايلاعىنىڭ بازاسىندا سالىنىپ جاتىر. جالپى ءتورت بولىكتەن تۇراتىن جۇمىستىڭ العاشقى ەكەۋى اياقتالدى. ياعني سىرتقى جەلى تارتىلىپ، شىعىپ-كىرەتىن جول جانە ۇشىپ قونۋ الاڭى مەن پەررون سالىنىپ ءبىتتى. ال ءۇشىنشى كەزەڭنىڭ، دالىرەك ايتقاندا، اۋەجاي عيماراتىنىڭ جوباسى قۇرىلىسشىلار قولىنا تىم كەش تيگەن. «بۇل بەلگىلەنگەن مەرزىمنىڭ كەيىن جىلجۋىنا تىكەلەي اسەر ەتتى»، - دەيدى ولار.
ەربول تاجىبايەۆ، جوبا جەتەكشىسى:
- جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋعا مۇرشامىز كەلمەي قالدى. قازىرگى مىنا سالىنىپ جاتقان عيمارات - ءۇشىنشى ەتاپ. سول ءۇشىنشى ەتاپ جوباسى كىشكەنە كەشىگىپ كەلدى، سول سەبەپتەن وسىنداي جاعداي بولىپ تۇر. «قۇرىلىستىڭ ەسكى اسكەري ايلاق ورنىندا باستالعانى، جۇمىس بارىسىن ەش جەڭىلدەتكەن جوق»، - دەيدى ماماندار.
ويتكەنى ونىڭ قاڭقاسى دا قالماعان. سول سەبەپتى ءاربىر ۋچاسكە باسىنان باستاپ ىستەلىپ جاتىر. ماسەلەن، ۇشىپ قونۋ الاڭىنداعى اۋماق ەكى مەترگە دەيىن قازىلىپ، توپىراعى الىنىپ، تولىق جاڭارتىلدى.
ءسابيت ساحاريانوۆ، قۇرىلىس ۋچاسكەسىنىڭ باستىعى:
- زايساننىڭ كارەرىنەن تاس اكەپ سالدىق، ونىڭ ۇستىنەن شاعىل تاستار مەن 2-3 قابات اسفالت توسەلدى. بۇل ەندى كەلەشەكتە حالىقارالىق ايەروپورت بولۋعا ەسەپتەلگەن جانە دە كەيىنىرەك ۇلكەن سامولەتتەر قونۋعا مۇمكىندىگى بار. ازىرگە 2200 مەترلىك ۇشىپ-قونۋ جولاعىن، بولاشاقتا 3 مىڭ مەترگە جەتكىزۋ جوسپارلانعان. سەبەبى ىشكى عانا ەمەس كورشىلەس ەلدەرگە باعىت اشىلىپ، حالىقارالىق رەيس جاسالادى. ساعاتىنا 150 جولاۋشى قابىلدانۋى مۇمكىن. دەمەك سوعان ساي جابدىقتالۋى ءتيىس. جۇمىسشىلار دا وسى ماقساتتان شىعۋعا تىرىسۋدا.
بۇل جەردە 300 دەن استام ادام ەكى اۋىسىممەن ەڭبەك ەتىپ جاتىر. ولاردىڭ اراسىندا زايسان، تارباعاتاي اۋداندارىنداعى اۋىلدار مەن ەلدى مەكەندەردەن كەلىپ جۇمىس ىستەپ جاتقاندار كوپ. قازىر كۇن سۋىپ كەتتتى مىنە. ءبىراق وسىعان قاراماستان جۇمىس قىس بويى جالعاسا بەرەدى دەيدى مۇنداعىلار. ءدال بۇگىنگە جۇمىستىڭ 65-70 پروتسەنتى اياقتالدى. ەگەر تاعى دا ءبىر كەدەرگىلەر تۋىنداپ قالماسا، بۇل اۋەجاي كەلەر جازدا قولدانىسقا بەرىلەدى. قاتونقاراعايدا باستالعان اۆياتسيالىق نىساندى ءتامامداۋ دا سول ۋاقىتقا مەجەلەنىپ وتىر. شەكاراداعى ەل ەڭسەسىن كوتەرۋگە ارنالعان ەكى جوبانىڭ قۇنى 50 ميلليارد تەڭگەگە جۋىقتايدى.
سونداي-اق، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ «Jibek Joly» ارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىندا زايسان جانە كاتونقاراعاي اۋداندارىندا پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا سالىنىپ جاتقان اۋەجايلاردىڭ قۇرىلىسى قاي ساتىعا جەتكەنىن ايتتى.
- قۇرىلىستار ۋاقىتىندا باستالعان. قازىر ۇشۋ جانە اينالما جولاقتارى سالىنىپ ءبىتتى. ەندى عيماراتتارى سالىنىپ جاتىر. جىل اياعىنا دەيىن ۇشاق قابىلدايتىن جاعدايعا جەتەمىز. ءبىراق ءبىز كەلەسى جىلدىڭ كوكتەمىندە، تۋريزم ماۋسىمى باستالعان كەزدە تۋريستەر كاتونقاراعاي مەن زايسانعا كەلە باستايدى، - دەدى اكىم.
نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ اۋەجايلار شەكارالىق اۋدانداردىڭ الەۋەتىن ارتتىراتىنىنا سەنىپ وتىر.
- بۇل شەتەلدىك تۋريستەردىڭ كەلۋىن جەڭىلدەتىپ قانا قويماي، وتاندىق تۋريستەردىڭ 80-90 ادامدىق ۇشاقتارمەن قاتىناۋىن جەڭىلدەتەدى. بۇل ەكى اۋەجاي تۋريزمنىڭ دامۋىنا ۇلكەن ۇلەس قوسايىن دەپ تۇر، - دەدى وبلىس اكىمى.