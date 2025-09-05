زايسان اۋدانىندا قالعان جالعىز ارداگەر قايتىس بولدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى زايسان اۋدانىندا 102 جاستاعى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرى قايتىس بولدى.
اۋدان اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، زاكەن قۇرمانقوجانوۆ زايسانداعى جالعىز قالعان ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرى ەدى. ول بيىل 102 جاسقا كەلگەن.
-زاكەن قۇرمانقوجانوۆتىڭ وتباسى مەن تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتامىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، مايدانگەر 1923 -جىلى زايسان اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1942 -جىلى قىزىل اسكەر قاتارىنا شاقىرىلىپ، العاشىندا ماسكەۋ تۇبىندەگى مايدانعا جىبەرىلگەن. كەيىنىرەك تانك باتالونىنا اۋىستىرىلىپ، دالدەۋشى- اتقىش رەتىندە سوعىسقا قاتىسقان.
زاكەن قۇرمانقوجانوۆ سمولەنسك، كييەۆ، ۆيتەبسك، ۆيلنيۋس، ريگا قالالارىن ازات ەتۋگە قاتىسىپ، سوعىستىڭ سوڭىندا بەرلينگە دەيىن جەتكەن.
جاۋىنگەرلىك ەرلىگى مەن باتىرلىعى ءۇشىن Ⅱ دارەجەلى «داڭق» وردەنىمەن، 1- دارەجەلى «وتان سوعىسى» وردەنىمەن، « قىزىل جۇلدىز» وردەنىمەن، «ەرلىگى ءۇشىن»، «گەرمانيانى جەڭگەنى ءۇشىن»، «بەلارۋستى ازات ەتكەنى ءۇشىن» مەدالدارىمەن، «ۇزدىك تانكيست» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعان.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرى، «حالىق قاھارمانى» ءابدىعالي قايمولديننىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى ونىڭ وتباسى مەن جاقىن تۋىستارىنا كوڭىل ايتقانى حابارلانعان.
اۆتور
تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى