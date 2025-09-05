ق ز
    21:27, 05 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    زايسان اۋدانىندا قالعان جالعىز ارداگەر قايتىس بولدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى زايسان اۋدانىندا 102 جاستاعى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرى قايتىس بولدى.

    Фото: Зайсан ауданы әкімдігінен

    اۋدان اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، زاكەن قۇرمانقوجانوۆ زايسانداعى جالعىز قالعان ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرى ەدى. ول بيىل 102 جاسقا كەلگەن.

    -زاكەن قۇرمانقوجانوۆتىڭ وتباسى مەن تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتامىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    ايتا كەتەيىك، مايدانگەر 1923 -جىلى زايسان اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1942 -جىلى قىزىل اسكەر قاتارىنا شاقىرىلىپ، العاشىندا ماسكەۋ تۇبىندەگى مايدانعا جىبەرىلگەن. كەيىنىرەك تانك باتالونىنا اۋىستىرىلىپ، دالدەۋشى- اتقىش رەتىندە سوعىسقا قاتىسقان.

    زاكەن قۇرمانقوجانوۆ سمولەنسك، كييەۆ، ۆيتەبسك، ۆيلنيۋس، ريگا قالالارىن ازات ەتۋگە قاتىسىپ، سوعىستىڭ سوڭىندا بەرلينگە دەيىن جەتكەن.

    جاۋىنگەرلىك ەرلىگى مەن باتىرلىعى ءۇشىن Ⅱ دارەجەلى «داڭق» وردەنىمەن، 1- دارەجەلى «وتان سوعىسى» وردەنىمەن، « قىزىل جۇلدىز» وردەنىمەن، «ەرلىگى ءۇشىن»، «گەرمانيانى جەڭگەنى ءۇشىن»، «بەلارۋستى ازات ەتكەنى ءۇشىن» مەدالدارىمەن، «ۇزدىك تانكيست» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعان.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرى، «حالىق قاھارمانى» ءابدىعالي قايمولديننىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى ونىڭ وتباسى مەن جاقىن تۋىستارىنا كوڭىل ايتقانى حابارلانعان.

    اۆتور

    تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى

