زاڭدى قادىرلەۋ -ءار ادامنىڭ جارقىن ومىرىنە جول اشاتىن ماڭىزدى شارت - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - ادام جانە ونىڭ ءومىرى - ەلىمىزدىڭ اتا زاڭىنا ارقاۋ بولعان باستى قۇندىلىق.
بۇل تۋرالى ەلورداداعى «اكىمشىلىك ادىلەت جانە ونىڭ قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ءرولى» اتتى حالىقارالىق فورۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- سوڭعى جىلدارى مەملەكەتىمىز اسا اۋقىمدى قۇقىقتىق جانە قوعامدىق جاڭعىرۋ جولىنا ءتۇستى. ەلىمىزدە جاڭا ساياسي مادەنيەت قالىپتاسا باستادى. ءبىز وركەنيەتتى ەل رەتىندە زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتىن ۇلتتىق بولمىسىمىزدىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالدىرۋىمىز كەرەك. بارشا ازاماتتارعا، اسىرەسە، جاستارعا زاڭدى قۇرمەتتەۋ، زاڭعا باعىنۋ قاجەت ەكەنىن قاراپايىم تىلمەن جان-جاقتى تۇسىندىرگەن ءجون. زاڭدى قادىرلەۋ، ءتارتىپتى قولداۋ، بۇل - ءار ادامنىڭ جارقىن ومىرىنە جول اشاتىن ماڭىزدى شارت. جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاڭا كونستيتۋتسيامىزدا وسى نەگىزگى قاعيدات تۋرالى انىق جازىلدى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ باس قۇجاتى -بارشا ازاماتقا تەڭ مۇمكىندىك بەرەتىن ادىلەتتى قوعامنىڭ مىزعىماس تۇعىرى.
- ادام جانە ونىڭ ءومىرى -ەلىمىزدىڭ اتا زاڭىنا ارقاۋ بولعان باستى قۇندىلىق. كونستيتۋتسيادا ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن باستاندىقتارىن ساقتاۋ، زاڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋ مەملەكەتتىڭ باستى مىندەتتەرى رەتىندە ايقىندالدى،- دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، فورۋم بارىسىندا پرەزيدەنت مەملەكەت پەن قوعام تۇتاستىعىن نىعايتۋ الدىڭعى قاتارلى مىندەتتىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.