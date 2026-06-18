زاڭسىز ميگراتسياعا قاتىستى باقىلاۋ كۇشەيتىلدى –س ءى م
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ قازاقستانعا زاڭسىز كوشى-قون اعىنىنىڭ كۇشەيۋ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى. قازىر ءبىرقاتار ەلدە بوسقىندار اعىنىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ءۇردىسى بايقالىپ وتىر.
- شەنگەن ايماعى كەلىسىمى ەلدەرى شەكارالارىندا باقىلاۋدى كۇشەيتىپ جاتىر، سەبەبى بوسقىندار سانى ارتىپ كەلەدى. ارينە، زاڭسىز ميگراتسيا ماسەلەسى. سوندىقتان بۇل ەلدەر ءتيىستى شارا قابىلداۋعا قۇقىلى. وسى ماسەلەنى ەسكەرە وتىرىپ، ولار قاداعالاۋدى قاتاڭداتتى، - دەدى ە. كوشەربايەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
بۇل تۇرعىدا قازاقستاندا دا وسىنداي شارالار قابىلداعان.
- سونداي-اق ءبىز زاڭسىز كوشى-قوندى، ونىڭ كولەمى مەن اعىنىن ازايتۋعا تىرىسىپ كەلەمىز. اتاپ ايتقاندا، زاڭسىز ميگراتسياعا جول بەرمەۋ ماسەلەسى باقىلاۋدا تۇر، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 2025-جىلى جەرورتا تەڭىزى مەن افريكا ءمۇيىسى سياقتى قاۋىپتى كوشى-قون باعىتتارىندا شامامەن 8 مىڭ ادام قازا تاپتى نەمەسە حابار-وشارسىز كەتتى.