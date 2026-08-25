زاڭسىز كەن وندىرۋدەن 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام پايدا تاپقان كاسىپكەر سوتتالدى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا «AK Metal» كومپانياسىنىڭ باسشىسى د. ك. بەكتەمىروۆ زاڭسىز كەن وندىرگەنى ءۇشىن ءبىر جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
تەرگەۋ مالىمەتتەرى كورسەتكەندەي، سەرىكتەستىككە بەرىلگەن ليسەنزيا تەك قاتتى پايدالى قازبالاردى بارلاۋعا عانا رۇقسات ەتكەن. الايدا كۇدىكتى زەرتحانالىق جانە تەحنولوگيالىق زەرتتەۋ دەگەن جەلەۋدى جامىلىپ، تەمىر كەنى مەن تەمىر كەنى كونسەنتراتىن ونەركاسىپتىك كولەمدە ءوندىرىپ، ونى كەيىن قازاقستاندا جانە شەتەلدە ساتقان. جالپى كولەمى 70 مىڭ توننادان استام ءونىم زاڭسىز ءوندىرىلىپ، ساتىلعان. وسى قىلمىستىق جولمەن تۇسكەن تابىس 1 ميلليارد تەڭگەدەن اسقان.
سوتتالعان ازامات بۇل قاراجاتقا قىمبات اكتيۆتەر ساتىپ الىپ ۇلگەرگەن: اتاپ ايتقاندا، Land Rover اۆتوكولىگى، بەس بولمەلى پاتەر، ءۇش كوممەرتسيالىق ءۇي-جاي، ەكى تۇراق ورنى، سونداي-اق الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنداعى ەكى جەر ۋچاسكەسى تاركىلەۋگە ىلىكتى. سوت شەشىمىمەن قۇنى 1 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن بارلىق بۇل مۇلىك مەملەكەت كىرىسىنە تاركىلەندى.