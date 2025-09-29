زاڭسىز اكتيۆتەردى قايتارۋدىڭ الەمدىك تاجىريبەسى
استانا. قازاقپارات - سينگاپۋر قارجىلىق قىلمىستارمەن كۇرەسۋ ىسىندە الدىڭعى شەپتە. بىلتىر بۇل ەلدە العاش رەت اكتيۆتەردى قالپىنا كەلتىرۋدىڭ ۇلتتىق ستراتەگياسى جاريالاندى. قۇزىرلى ورگاندار 2019 -جىل مەن 2024 -جىل ارالىعىندا ۇرلانعان 6 ميلليارد سينگاپۋر دوللارىن تاركىلەدى.
الەم ەلدەرىندە اكتيۆتەردى قايتارۋ ءىسى قالاي جۇزەگە اسادى؟ قانداي ەرەكشەلىكتەرى بار؟
سينگاپۋردا اكتيۆتەردى قايتارۋ ستراتەگياسى ءتورت نەگىزگى باعىتتى قامتيدى. الدىمەن قۇزىرلى ورگاندار قانداي دا ءبىر كۇدىك ۇيالاتقان ارەكەتتەردى انىقتايدى. سودان سوڭ قىلمىسكەرلەردى زاڭسىز جولمەن الىنعان كىرىستەردەن ايىرادى. ستراتەگيا اياسىندا اكتيۆتەر قالپىنا كەلتىرىلىپ، قىلمىسكەرلەردىڭ سينگاپۋر تەرريتورياسىندا زاڭسىز اكتيۆتەرىن جاسىرۋ نەمەسە پايدالانۋىنا توسقاۋىل قويۋ شارالارى قابىلدانادى. مەملەكەت اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى كۇرەستىڭ قارجىلىق شارالارىن ازىرلەۋ توبىنىڭ (فاتف) ستاندارتتارىنا سايكەس قۇقىقتىق بازاسىن ۇنەمى نىعايتىپ وتىرادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، سينگاپۋردىڭ توراعالىعىمەن اتالعان توپ وسى سالاداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرعان بولاتىن. ناتيجەسىندە ۇيىمعا مۇشە ەلدەر اكتيۆتەردى تاركىلەۋگە قاتىستى ءبىر-ءبىرىنىڭ سوت قاۋلىلارىن مويىنداۋعا جانە ورىنداۋعا مىندەتتەلدى.
شۆەيتساريا
شۆەيتساريا - بانك جۇيەسى دامىعان الەمدەگى وزىق ەلدەردىڭ ءبىرى. وسىدان بولار، بۇل مەملەكەت ۇلتتىق جانە ترانسۇلتتىق اكتيۆتەردى قايتارۋ ىسىندە ماڭىزدى قۇزىرەتكە يە. ءبىر ەرەكشەلىگى، شۆەيتساريانىڭ تەرگەۋ ورگاندارى زاڭسىز اكتيۆتەردى تىكەلەي قىلمىسكەردەن عانا الىپ قويمايدى. سونىمەن قاتار ءدال وسى ارەكەتتەردەن پايدا كورگەن ءۇشىنشى تۇلعالاردان دا ماجبۇرلەۋ شارالارى ارقىلى تاركىلەي الادى.
دانيا
دانياداعى جاعداي دا ەۋروپانىڭ كوپتەگەن ەلدەرىنە ۇقساس. قىلمىستىق جولمەن شىعارىلعان قاراجاتتى قايتارۋ جۇمىسى Caron جەلىلەرى سياقتى بەلسەندى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەن. قايتارىلعان اكتيۆتەردىڭ ءارى قارايعى تاعدىرى قالاي بولاتىنى تۋرالى شەشىم قابىلدانعانعا دەيىن مەملەكەت باسقارادى. دانيادا مامانداندىرىلعان ورگاندار مەن ترانسشەكارالىق ىنتىماقتاستىق تاجىريبەسى جولعا قويىلعان. ءبىراق ماماندار سالانى تەجەپ وتىرعان تۇستاردىڭ دا بارىن ايتادى. كوپسالالى ترانزاكسيالار تىزبەگى سىندى كۇردەلى قۇرىلىمدارداعى اكتيۆتەردى قايتارۋدا ءبىرقاتار شەكتەۋلەر مەن قيىندىقتار كەزدەسەدى.
مەكسيكا
ال مەكسيكادا جەمقورلار جىمقىرعان اقشانى قاراپايىم حالىققا ۇلەستىرىپ بەرۋ ءۇشىن «روبين گۋد ينستيتۋتى» قۇرىلعان. بۇل باستامانى وسىدان 6 جىل بۇرىن سول كەزدەگى ەل پرەزيدەنتى اندرەس مانۋەل لوپەس وبرادور كوتەرگەن. ۇيىم «بارماق باستى، كوز قىستى» ساياساتكەرلەر مەن قىلمىستىق توپ وكىلدەرىنەن تاركىلەنگەن اكتيۆتەردى مەملەكەتكە قايتارۋمەن اينالىسادى. تاركىلەنگەن قاراجات ءبىلىم مەكەمەلەرىنە، سپورتتىق الاڭداردى جوندەۋ مەن جەدەل جاردەم كولىكتەرىن ساتىپ الۋعا جانە جول قۇرىلىسىنا جۇمسالدى.
24.kz