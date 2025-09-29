ۇزاق ساپاردان شارشادىق دەپ سىلتاۋ ەتپەيمىز - «رەال مادريد» باپكەرى حابي الونسو
الماتى. KAZINFORM - «رەال مادريد» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس باپكەرى حابي الونسو «قايراتقا» قارسى وتەتىن ويىنعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «رەال مادريد» الداعى ماتچتا تەك جەڭىسكە جەتۋگە نيەتتى جانە بارلىق ماسەلەنى ءبىرىنشى تايمدا شەشۋگە تىرىسادى.
- ءبىز جەڭگىمىز كەلەدى. ويىندى جاقسى باستاۋ ماڭىزدى. «اتلەتيكو مادريدكە» جەڭىلگەننەن كەيىن ءبىز ءبارىن تالدادىق. جەتىستىككە جەتۋ ءۇشىن ويىن قارقىنى ماڭىزدى، ول ءۇشىن نەمقۇرايلىق تانىتا المايمىز. بارلىعىن تالداپ، ەندى چەمپيوندار ليگاسىنداعى ويىنعا دايىنبىز. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - جاقسى ويناپ، قىسىم كورسەتىپ، شابۋىلداۋ. «قايراتپەن» ويىن قارقىندى بولاتىنىن تۇسىنەمىز. «قايرات» - تاكتيكاسى دا، ۇيىمداسۋى دا مىقتى كوماندا. ولاردىڭ «سەلتيككە» جانە «سپورتينگكە» قارسى ويىندارىن كوردىك. جاقسى ۇيىمداسقان، كومبيناتسيالىق فۋتبولدى قولدانادى. ءبىراق سونىمەن بىرگە «قايراتتىڭ» فۋتبولى بىربەتكەي ءارى تۇسىنىكتى، - دەدى حابي الونسو.
ونىڭ سوزىنشە، بۇعان دەيىن ول «قايراتتى» بىلمەگەن. الايدا كەيىنگى كۇندەرى بەينەجازبالارىن كورىپ، الماتىلىق كوماندانىڭ كوپتەگەن ويىنشىسىمەن جاقسىراق تانىسقان.
- «قايراتپەن» ماتچتا ءبىزدى الاڭداتاتىن تۇستار بار، ويتكەنى ولار ىرىكتەۋ كەزەڭىندە «سەلتيكتى» ءسۇرىندىردى. «سپورتينگكە» ءىرى ەسەپپەن ۇتىلعان ويىندا دا قاۋىپتى ساتتەرى بولدى. ەرتەڭ ولار ءوز الاڭىندا وينايدى، «قايراتتىڭ» دايىن بولاتىنىنا كۇمان جوق. ءبىراق ءبىز ساپاردان شارشادىق دەپ سىلتاۋ ەتپەيمىز. ءبىز جاقسى ويناۋعا دايىنبىز، - دەپ سەندىردى حابي الونسو.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «رەال مادريد» الماتىعا كەلگەنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان