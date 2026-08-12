مەدۋزالار جاۋلاپ الدى: فرانسيادا اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ جۇمىسى توقتادى
استانا. قازاقپارات - فرانسيانىڭ لا-مانش جاعالاۋىنداعى گراۆلين اتوم ەلەكتر ستانسياسىندا مەدۋزالاردىڭ كوپتەپ كەلۋىنە بايلانىستى ءۇش رەاكتوردىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى. تاعى ءبىر رەاكتور شەكتەۋلى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر.
ا ە س وپەراتورى EDF كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، مەدۋزالار ستانسياعا قاجەتتى سۋدىڭ قالىپتى بەرىلۋىنە كەدەرگى كەلتىرگەن. مەدۋزالارمەن بايلانىستى جاعدايلار بۇعان دەيىن دە تىركەلگەن بولاتىن. بىلتىر ولار سۋ ايداۋ جۇيەلەرىنىڭ سۇزگىلەرىنە جاپپاي ءتۇسىپ، ناتيجەسىندە رەاكتورلاردى بىرنەشە كۇنگە ەلەكتر جەلىسىنەن اجىراتۋعا تۋرا كەلگەن. EDF كومپانياسى بۇل جولى مەدۋزالاردىڭ ناقتى قانداي اقاۋعا سەبەپ بولعانى تۋرالى اشىپ ايتپادى.
كومپانيانىڭ مالىمدەۋىنشە، وقيعا ستانسيانىڭ قاۋىپسىزدىگىنە، قىزمەتكەرلەرگە نەمەسە قورشاعان ورتاعا قاۋىپ توندىرمەگەن.
24.kz