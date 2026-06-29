زاپاستاعى 3 مىڭ ادام اسكەرگە شاقىرىلادى: كىمدەر تىزىمگە ىلىگەدى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا بيىل زاپاستاعى 3 مىڭ اسكەري مىندەتتى جوسپارلى وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىنا تارتىلادى.
بۇل شەشىم قارۋلى كۇشتەردىڭ جۇمىلدىرۋ دايىندىعىن كۇشەيتۋگە، رەزەرۆتەگى ازاماتتاردىڭ اسكەري قابىلەتىن جاڭارتۋعا جانە زاماناۋي تالاپتارعا بەيىمدەۋگە باعىتتالعان.
كوپ جاعدايدا اسكەري جيىندار قوعامدا تەك «اسكەرگە قايتا شاقىرۋ» ۇعىمىمەن قابىلدانادى. الايدا ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - ازاماتتاردى مىندەتتەۋ عانا ەمەس، ەلدىڭ قورعانىس جۇيەسىندەگى ماڭىزدى بۋىن سانالاتىن رەزەرۆتىك قۇرامنىڭ دايىندىعىن ساقتاۋ.
اسكەري رەزەرۆ نە ءۇشىن قاجەت؟
كەز كەلگەن مەملەكەتتىڭ قورعانىس قابىلەتى تۇراقتى اسكەرمەن عانا ولشەنبەيدى. قاجەت بولعان جاعدايدا جەدەل ارەكەت ەتە الاتىن دايىن رەزەرۆتىڭ بولۋى دا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى.
زاپاستاعى اسكەري مىندەتتىلەر - بۇرىن اسكەري قىزمەت وتكەرگەن، بەلگىلى ءبىر اسكەري ماماندىعى بار ازاماتتار. ۋاقىت وتە كەلە ولاردىڭ العان داعدىلارى جاڭارۋدى قاجەت ەتەدى. سەبەبى قازىرگى اسكەري سالا بۇرىنعىدان وزگەشە: جاڭا تەحنولوگيالار، زاماناۋي قارۋ-جاراق، باسقارۋ جۇيەلەرى مەن اسكەري تاكتيكا ۇنەمى وزگەرىپ وتىرادى.
سوندىقتان وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى رەزەرۆتەگىلەردىڭ تەوريالىق ءبىلىمىن تاجىريبەمەن ۇشتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جاڭا تەحنولوگيالار داۋىرىندەگى اسكەري دايىندىق
قازىرگى قاقتىعىستاردىڭ سيپاتى ايتارلىقتاي وزگەردى. بۇگىندە اسكەري جەتىستىك تەك سارباز سانىنا ەمەس، تەحنولوگيانى مەڭگەرۋ دەڭگەيىنە دە بايلانىستى.
ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى، بايلانىس جۇيەلەرى، بارلاۋ قۇرالدارى جانە جوعارى دالدىكتەگى قارۋلار ارميانىڭ دايىندىعىنا جاڭا تالاپتار قويىپ وتىر.
وسى تۇرعىدان العاندا رەزەرۆتەگى ازاماتتاردى قايتا دايارلاۋ - ولاردىڭ بۇرىنعى ءبىلىمىن جاڭعىرتىپ، قازىرگى اسكەري تالاپتارعا بەيىمدەۋدىڭ ءتيىمدى جولى.
جيىنعا كىمدەر شاقىرىلادى؟
قاتىسۋشىلاردى ىرىكتەۋ جەرگىلىكتى اسكەري باسقارۋ ورگاندارى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل رەتتە ارمياعا قاجەتتى اسكەري-ەسەپتىك ماماندىقتار، ازاماتتاردىڭ دايارلىق دەڭگەيى، دەنساۋلىعى جانە زاڭدا كورسەتىلگەن تالاپتار ەسكەرىلەدى.
ازاماتتار ارنايى شاقىرتۋ ارقىلى تارتىلادى. شاقىرتۋ العان تۇلعا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە كورسەتىلگەن ورىنعا كەلۋگە مىندەتتى.
زاڭ تالاپتارىن ورىنداماعان جاعدايدا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. مۇنداي ءتارتىپ اسكەري دايىندىق جۇيەسىنىڭ تۇراقتى جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت.
كىم جيىنعا شاقىرىلمايدى؟
زاڭنامادا بەلگىلى ءبىر ساناتتاعى ازاماتتاردى وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىنا تارتپاۋ قاراستىرىلعان.
ولاردىڭ قاتارىندا:
وقۋ كەزەڭىندەگى پەداگوگتەر؛
كۇندىزگى بولىمدە ءبىلىم الۋشىلار؛
ءۇش جانە ودان كوپ كامەلەتكە تولماعان بالاسى بار اتا-انالار؛
قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك سالاسىندا قىزمەت اتقاراتىن كەيبىر ماماندار؛
اۆياتسيا سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى؛
ماۋسىمدىق اۋىل شارۋاشىلىعى جۇمىستارىمەن اينالىساتىن ازاماتتار؛
اسكەري قىزمەتتەن جاقىندا بوساتىلعاندار؛
زاڭدا كورسەتىلگەن باسقا دا ساناتتار بار.
بۇل تالاپتار مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك پەن ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايى اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا باعىتتالعان.
الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەر قانداي؟
اسكەري جيىنعا قاتىسۋ ازاماتتىڭ جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا سەبەپ بولمايدى. مەملەكەت تاراپىنان ءبىرقاتار الەۋمەتتىك كەپىلدىك بەرىلەدى.
جيىن كەزىندە ازاماتتىڭ جۇمىس ورنى مەن قىزمەتى ساقتالادى. جۇمىس ىستەيتىندەرگە زاڭ تالاپتارىنا سايكەس ورتاشا جالاقى تولەنەدى، ال جۇمىسسىز ازاماتتارعا بيۋجەت ەسەبىنەن تولەم قاراستىرىلادى.
سونىمەن قاتار وقۋ-جاتتىعۋ كەزەڭى جالپى ەڭبەك وتىلىنە ەسەپتەلەدى. قاتىسۋشىلار ازىق-تۇلىكپەن، كيىم-كەشەكپەن جانە مەديتسينالىق قىزمەتپەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
ءبىر ايلىق دايىندىقتىڭ ماڭىزى
اسكەري جيىن مەرزىمى ءبىر ايعا دەيىن سوزىلادى. بۇل ۋاقىت ىشىندە ازاماتتار اسكەري ءبولىم جاعدايىنا بەيىمدەلىپ، پراكتيكالىق جاتتىعۋلاردان وتەدى. ءبىر اي قىسقا مەرزىم بولىپ كورىنگەنىمەن، رەزەرۆتىك كۇشتەردىڭ دايىندىعىن تەكسەرۋ جانە قاجەتتى داعدىلاردى جاڭارتۋ ءۇشىن ماڭىزدى كەزەڭ سانالادى.
قورعانىس جۇيەسىندە ءاربىر دايىن ازامات - ەل قاۋىپسىزدىگىنىڭ قوسىمشا كەپىلى. زاپاستاعى اسكەري مىندەتتىلەردىڭ وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى - تەك اسكەري مىندەت ەمەس، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ ءبىر بولىگى. قازىرگى الەمدەگى تۇراقسىزدىق جاعدايىندا دايىن رەزەرۆتىڭ بولۋى مەملەكەتتىڭ قورعانىس قابىلەتىن ارتتىراتىن ماڭىزدى فاكتور.
قازاقستاننىڭ اسكەري رەزەرۆتى جاڭعىرتۋى - ارميانىڭ كاسىبي دايىندىعىن كۇشەيتۋگە جانە ەل قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ۇزاق مەرزىمدى ساياساتتىڭ كورىنىسى.