زاڭ ساپاسى، ۋادەنى ورىنداۋ، ەل دامۋى: توقايەۆ قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا ءۇش تالاپ قويدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى ەڭ الدىمەن زاڭداردىڭ ساپاسىنا، حالىققا بەرگەن ۋادەلەرى مەن ازىرلەنگەن باعدارلامالاردىڭ ورىندالۋىنا جاۋاپتى بولادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن بريفينگتە ءمالىم ەتتى.
- قۇرىلتاي ىسكە كىرىسكەننەن كەيىنگى وزگەرىستەرگە توقتالساڭىز. ءسىزدىڭ ويىڭىزشا، جاڭا زاڭ شىعارۋشى ورگان ءبىرىنشى كەزەكتە قانداي زاڭداردى قابىلدايدى؟ قۇرىلتاي دەپۋتاتى قانداي قاسيەتكە يە بولۋى كەرەك؟ ونىڭ سايلاۋشىلار الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگى قانداي؟ ، - دەپ سۇراق قويدى جۋرناليست.
پرەزيدەنت العاشقى ءبىر پالاتالى پارلامەنت سايلاۋىنىڭ تاريحي ءمانى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قۇرىلتاي سايلاۋىنا ۇلكەن ءۇمىت ارتامىن. ەلىمىزدىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سانايمىن. جاڭا تۇلعالار مەن جاڭا يدەيالار پايدا بولدى. جاستاردىڭ وي-پىكىرىن ەركىن جەتكىزۋىن، مەملەكەتىمىزدىڭ قالىپتاسۋىنا ۇلەس قوسۋىن ءاردايىم قولدايمىن. دەپۋتاتتار، ەڭ الدىمەن، زاڭنىڭ ساپاسىنا جاۋاپ بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەپ جاۋاپ بەردى مەملەكەت باسشىسى.
ەكىنشىدەن، ولار (قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى - رەد.) بەرگەن ۋادەلەرىن نەمەسە باعدارلامالارىن ورىنداۋعا ءتيىس.
- ۇشىنشىدەن، ەل دامۋىنا ىقپال ەتەتىن زاڭدار قابىلدانۋى كەرەك. قازىر زامان كۇردەلى. ءبىزدىڭ قازاقستاننان باسقا وتانىمىز جوق. سوندىقتان تۋعان ەلىمىزدى وزىق، زاماناۋي مەملەكەتكە اينالدىرۋ جولىندا كۇش-جىگەرىمىزدى بىرىكتىرۋ كەرەك. بۇل رەتتە كونستيتۋتسيا بىزگە مول مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىرتۇتاس ەل بولىپ قابىلداعان جاڭا كونستيتۋتسيامىز وتە وزىق، مازمۇندى قۇجات دەپ ايتساق، قاتەلەسپەيمىز. سوندىقتان اتا زاڭ بىزگە، اسىرەسە، جاستارعا جارقىن جول نۇسقايدى. كەلەشەگىمىز - جاستاردىڭ قولىندا. وعان كۇمان جوق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ورنالاسقان 520-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت «ۆيتسە-پرەزيدەنت كىم بولادى؟ » دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ەدى.