زاڭ كۇشىنە ەندى: دارىگەرلەرگە كۇش قولدانعاندار 12 جىلعا دەيىن سوتتالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستاندا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە قاتىستى فيزيكالىق كۇش قولدانۋ مەن قورقىتۋ ارەكەتتەرى ءۇشىن جازانى كۇشەيتۋ تۋرالى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ازىرلەنىپ، قابىلدانعان قىلمىستىق كودەكسكە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەندى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس بۇل وزگەرىستەر قىلمىستىق كودەكسكە جاڭا باپ ەنگىزۋدى كوزدەيدى.
- اتالعان باپ مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ، سونداي-اق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم بريگادالارى جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە ولاردىڭ ومىرىنە، دەنساۋلىعىنا جانە قاۋىپسىزدىگىنە قول سۇعۋ ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتى بەلگىلەيدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
قۇجات نورمالارىنا سايكەس:
• كۇش قولدانۋ قاۋپىن توندىرگەنى ءۇشىن 200 دەن 500 گە دەيىن ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋ، نە سول مولشەردە تۇزەۋ جۇمىستارى، نە 300 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستار، نە 2 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىن شەكتەۋ نەمەسە ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن؛
• اتالعان ارەكەتتەر اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلاردا جاسالعان جاعدايدا جازا كۇشەيتىلىپ، 2 جىلدان 3 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىن شەكتەۋ نەمەسە ايىرۋدى قۇرايدى؛
• ومىرگە جانە (نەمەسە) دەنساۋلىققا قاۋىپتى ەمەس كۇش قولدانىلعان جاعدايدا 500 دەن 1000 عا دەيىن ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرىندە ايىپپۇل، نە سول مولشەردە تۇزەۋ جۇمىستارى، نە 600 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستار، نە 2 جىلدان 3 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىن شەكتەۋ نەمەسە ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن؛
• ءومىر مەن دەنساۋلىققا قاۋىپتى كۇش قولدانۋ 5 جىلدان 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىمەن، ال اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار بولعان جاعدايدا 7 جىلدان 12 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىمەن جازالانادى.
سونىمەن قاتار، زاڭنامالىق وزگەرىستەرمەن قاتار مەديتسينالىق ۇيىمداردا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جۇمىس ورىندارىنداعى قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ بويىنشا قوسىمشا شارالار ەنگىزىلىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن فەلدشەرلەر ءوزىن-ءوزى قورعاۋ بۇيىمدارىمەن قامتىلاتىنى ايتىلدى.