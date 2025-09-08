زاڭ شىعارۋ جانە ونى ورىنداۋ پروتسەسىن ءبىر جەردە جۇمىلدىرۋ وتە ماڭىزدى - ەرلان سايىروۆ
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرلان سايىروۆ پرەزيدەنتتىڭ ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاماسىنا قاتىستى ويىن ورتاعا سالدى.
- قازاقستان ۋنيتارلى مەملەكەت. بۇگىنگى وتە كۇردەلى گەوساياسي جاعدايدا، زاڭ شىعارۋ جانە ونى ورىنداۋ پروتسەسىن ءبىر جەردە جۇمىلدىرۋ وتە ماڭىزدى. سوندىقتان ءبىر پالاتالى پارلامەنتتى جاساقتاۋ بۇگىنگى ساياسي كۇن تارتىبىنە سايكەس كەلەدى. سونىمەن بىرگە پارلامەنتتى پارتيالىق تىزىممەن جاساقتاۋ تۋرالى دا ۇسىنىس ەنگىزىلدى، - دەدى ەرلان سايىروۆ پرەزيدەنت جولداۋىنا قاتىستى.
حالىق قالاۋلىسىنىڭ ايتۋىنشا، اتالعان ۇسىنىس ساياسي پارتيالاردىڭ ءرولىن ارتتىرىپ، قوعام مەن ساياسي پارتيالار اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتادى.
- ساياسي رەفورمالار جالعاسىن تاۋىپ جاتىر. سەناتتى تاراتۋ ماسەلەسى رەفەرەندۋمدا قارالاتىن بولدى، ياعني ەلىمىزدە زاڭ شىعارۋ پروتسەسىندە نورما جانە پروتسەدۋرا قاراستىرىلىپ وتىر. وسىنىڭ بارلىعى قازاقستاندا ينستيتۋتسيونالدى دەموكراتيانىڭ قالىپتاسقاندىعىن كورسەتەدى، - دەپ تولىقتىردى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
بۇگىن قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەردى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى 30 جىلدا سەنات اسا ماڭىزدى تاريحي ميسسياسىن ابىرويمەن اتقارعانىن باسا ايتتى.