زاڭ بۇزۋشىلاردى مىندەتتى تۇردە جازالاۋ قاعيداتىن قامتاماسىز ەتەمىز - ەرجان سادەنوۆ
استانا. KAZINFORM - قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ سالاسىندا سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتى ودان ارى دامىتىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ايتتى.
- كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسى مەن ءبىرىنشى تاراۋىندا «ادىلەتتى قازاقستان: زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتتارى ناقتى بەكىتىلدى. بۇل ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋ ءۇشىن، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە پروفيلاكتيكانى ءتيىمدى جۇرگىزۋ ءۇشىن بىردەن- ءبىر نەگىز سانالادى. اتالعان نورمالاردى كەشەندى شارالار ارقىلى ىسكە اسىرامىز، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، «قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» جاڭا زاڭ اياسىندا پروفيلاكتيكانىڭ جاڭا سۋبەكتىلەرىن جانە قوعامدى جۇمىلدىرۋ، ەرتە دەن قويۋ، ادامدارمەن جەكەلەگەن جۇمىستى كۇشەيتۋ، كامەلەتكە تولماعاندار جانە تۇرمىستىق زورلىق قۇرباندارىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باستى نازارعا الىنادى.
- جىل سايىن پرەزيدەنت اتىنا ەنگىزىلەتىن ۇلتتىق بايانداما جوباسىن ازىرلەپ، ۇكىمەتكە جولدايمىز. زاڭ بۇزۋشىلىقتاردا نولدىك توزىمدىلىك پەن مىندەتتى تۇردە جازالاۋ قاعيداتىن قامتاماسىز ەتەمىز. قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ سالاسىندا سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ودان ارى دامىتامىز، - دەدى ەرجان سادەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق بويىنشا راقىمشىلىق جاريالانادى.