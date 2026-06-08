نەگىزگى ۇبت باستالعالى 246 تالاپكەر تىيىم سالىنعان زاتتارمەن ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ 10-مامىرىندا باستالعان نەگىزگى ۇ ب ت 187 مىڭعا جۋىق رەت تاپسىرىلدى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
تالاپكەرلەردىڭ 73 پايىزى تەستىلەۋدى قازاق تىلىندە، 27 پايىزى ورىس تىلىندە جانە 323 رەت اعىلشىن تىلىندە تاپسىردى.
ءتورتىنشى اپتانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تالاپكەرلەردىڭ 67 پايىزى شەكتى بال جينادى. بەس ءپان بويىنشا ورتاشا بال 64 بالدى قۇرادى. ەڭ جوعارى ناتيجە - 140 بال، ونى پاۆلودار وبلىسىنىڭ تۇلەگى اسەت التاير جينادى.
ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى (ە ب ق) بار وقۋعا تۇسۋشىلەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. ۇ ب ت- عا ە ب ق بار 556 تالاپكەر قاتىستى.
تالاپكەرلەردىڭ تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنى بويىنشا تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن 30 مينۋت ىشىندە اپەللياتسياعا بەرۋ قۇقىعى بار. تەحنيكالىق سەبەپتەر بويىنشا اپەللياتسيا تىكەلەي تەستىلەۋ كەزىندە قابىلدانادى. ناتيجەلەرى بار سەرتيفيكاتتار اپەللياتسيا قاراستىرىلعاننان كەيىن جەكە كابينەتتەردە قولجەتىمدى بولادى.
- ۇ ب ت- نى وتكىزۋدىڭ ءتورت اپتاسىندا 391 ەرەجە بۇزۋشىلىق انىقتالدى. 246 تالاپكەر سمارتفونداردى، سمارت كوزىلدىرىكتەردى، ميكرو قۇلاققاپتاردى، شپارگالكالاردى جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ كىرمەك بولعانى ءۇشىن تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى. تاعى 145 ادام تەستىلەۋ كەزىندە ەرەجەلەردى بۇزعانى ءۇشىن اۋديتوريادان شىعارىلدى، ولاردىڭ ناتيجەلەرى جويىلدى. وزگە ادامداردىڭ ورنىنا كىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026-جىلعى ۇ ب ت اياقتالعاننان كەيىن كۇنتىزبەلىك جىلدىڭ 31-قازانىنا دەيىن بەينەجازبالارعا تالداۋ جۇرگىزىلەدى. تىيىم سالىنعان زاتتاردى پايدالانۋ نەمەسە ەرەجەلەردى بۇزۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جاعدايدا ۇ ب ت ناتيجەلەرى جويىلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 240 مىڭعا جۋىق تالاپكەر تەستىلەۋگە قاتىسۋعا ەكى مۇمكىندىكتى ەسەپكە العاندا 446 مىڭنان استام ءوتىنىش بەرگەن.
وسىدان بۇرىن اسكەري بورىشىن وتەگەندەر ۇ ب ت تاپسىرماي-اق جوعارى وقۋ ورنىنا تۇسە الاتىنىن جازعان ەدىك.