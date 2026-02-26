يزرايلدىك قونىستانۋشىلار باتىس جاعالاۋدا پالەستينالىقتاردىڭ كولىكتەرىن ورتەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - يزرايلدەن قونىس اۋدارعاندار پالەستينالىقتاردان تارتىپ الىنعان جەرلەردى ورتەپ جاتىر. وقيعا وككۋپاتسيالانعان باتىس جاعالاۋداعى مەسافير ياتتا اۋدانىنداعى سۋسيا اۋىلىندا بولعان. وندا يزرايلدىك قونىستانۋشىلار پالەستينالىقتاردىڭ كولىكتەرىن ورتەگەن، دەپ جازادى انادولى.
جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، شابۋىل اۋىزاشار مەن تاراۋيح نامازىنىڭ اراسىندا جاسالعان. قونىس تانۋشىلار ءتورت ءۇي مەن پالەستينالىق وتباسىلارعا تيەسىلى بىرنەشە كولىكتى ادەيى ورتەگەن.
سالدارىنان ءبىرقاتار كولىك جارامسىز كۇيگە ءتۇستى، ۇيلەرگە ەلەۋلى زيان كەلدى.
يزرايل پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتى ايمەن اۋدە بۇل شابۋىلدار تەل-اۆيۆ بيلىگىنىڭ قولداۋىمەن جاسالىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءورت سالدارىنان كوپتەگەن پالەستينالىق وتباسى ۇيلەرىندە قامالىپ وتىر.
- وككۋپاتسيا تەك قيراتپايدى، ول جويادى، ورتەيدى، ءسۇرىپ تاستايدى جانە ەڭ باستىسى - ولتىرەدى، - دەپ جازدى ول الەۋمەتتىك جەلىدە.
يزرايل ارمياسى ايماقتا پالەستينالىقتاردىڭ مۇلكىن قاساقانا ورتەۋ فاكتىسى تۋرالى اقپارات تۇسكەنىن جانە تەرگەۋ باستالعانىن حابارلادى.
حيەۆرون قالاسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى مەسافير ياتتا اۋىلى يزرايل ارمياسى مەن قونىستانۋشىلار تاراپىنان ءجيى شابۋىلعا ۇشىرايدى.