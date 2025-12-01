يزرايل يرانمەن 12 كۇندىك سوعىستان 40 ميلليارد دوللار شىعىنعا باتتى
استانا. KAZINFORM - يران اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، يزرايلدىڭ يرانمەن 12 كۇندىك سوعىستان كەلگەن رەسمي شىعىنى - ناقتى شىعىننىڭ تەك ءبىر بولىگى عانا. بۇل تۋرالى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
Mehr- ءدىڭ جازۋىنشا، يزرايلدىڭ رەسمي ەكونوميكالىق شىعىنى 12-20 ميلليارد دوللار دەڭگەيىندە كورسەتىلگەن. الايدا، باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، كەشەندى باعالاۋ شىعىننىڭ ايتارلىقتاي اۋقىمدى ەكەنىن كورسەتىپ وتىر.
ناقتىراق ايتقاندا، Mehr اتاپ وتكەندەي، يزرايلدىڭ تىكەلەي اسكەري شىعىندارى 12,2 ميلليارد دوللاردى، ەكونوميكالىق كۇيرەۋ مەن بيزنەستىڭ جابىلۋىنان كەلگەن شىعىن 21,4 ميلليارد دوللاردى، يران شابۋىلدارىنان كەلتىرىلگەن قيراۋلاردىڭ سالدارىنان بولعان شىعىن 4,5 ميلليارد دوللاردى، ال ەۆاكۋاتسيا مەن قالپىنا كەلتىرۋ شىعىندارى 2 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. جالپى قارجىلىق شىعىن 40 ميلليارد دوللاردان استى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ماۋسىم ايىندا يزرايل مەن يران اراسىندا 12 كۇنگە سوزىلعان قارۋلى قاقتىعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان «اتىستى تولىق جانە تۇپكىلىكتى» توقتاتۋ تۋرالى رەجيمىنە قول جەتكىزىلگەنى تۋرالى جاريالادى.