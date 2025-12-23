19:07, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
يزرايل يرانعا شابۋىل جاساۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - يزرايل يرانعا شابۋىل جاساۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Axios اقپارات اگەنتتىگى مالىمدەدى.
يزرايل قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعى ەيال زامير ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ باسشىسى برەد كۋپەرمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن. اڭگىمە بارىسىندا يراننىڭ بالليستيكالىق زىمىران باعدارلاماسىن كۇشەيتىپ جاتقانى ايتىلعان. يزرايل تەگەراننىڭ ارەكەتى كۇتپەگەن شابۋىلعا اكەلۋى مۇمكىن دەپ الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
ءسويتىپ ا ق ش كۇشتەرىن يزرايل اسكەرىمەن قورعانىسقا دايىندىقتى ۇيلەستىرۋگە شاقىردى. 29 -جەلتوقساندا دونالد ترامپ پەن بينيامين نەتانياحۋ كەلىسسوز وتكىزەدى.
24.kz