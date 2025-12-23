ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:07, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    يزرايل يرانعا شابۋىل جاساۋى مۇمكىن

    استانا. قازاقپارات - يزرايل يرانعا شابۋىل جاساۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Axios اقپارات اگەنتتىگى مالىمدەدى.

    يزرايل تاريحتا العاش رەت عارىشتاعى زىمىراندى قۇلاتتى
    فوتو: Midjourne

    يزرايل قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعى ەيال زامير ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ باسشىسى برەد كۋپەرمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن. اڭگىمە بارىسىندا يراننىڭ بالليستيكالىق زىمىران باعدارلاماسىن كۇشەيتىپ جاتقانى ايتىلعان. يزرايل تەگەراننىڭ ارەكەتى كۇتپەگەن شابۋىلعا اكەلۋى مۇمكىن دەپ الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.

     ءسويتىپ ا ق ش كۇشتەرىن يزرايل اسكەرىمەن قورعانىسقا دايىندىقتى ۇيلەستىرۋگە شاقىردى. 29 -جەلتوقساندا دونالد ترامپ پەن بينيامين نەتانياحۋ كەلىسسوز وتكىزەدى.

    24.kz 

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار