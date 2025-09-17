22:46, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
يزرايل تاۋەلسىز قورعانىس كەشەنىن قۇرماق
استانا. قازاقپارات - يزرايل حالىقارالىق قىسىمعا تاۋەلسىز، ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتەتىن قورعانىس-ونەركاسىپتىك كەشەن قۇرماق.
بينيامين نەتانياحۋ وسىنداي جوسپارىن جاريالاپ، شەتەلدىك ينۆەستورلاردى قارجى قۇيۋعا شاقىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل قادام مەملەكەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتەدى جانە شەتەلدىك شەكتەۋلەرگە مويىنسۇنبايدى. نەتانياحۋ يزرايل ەكونوميكاسى سوعىس جاعدايىنا قاراماستان بەرىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ارينە، ونىڭ بۇل مالىمدەمەسى باسقا ۋاقىتتا ايتىلسا جاراسىپ-اق تۇر. ءبىراق ءدال قازىر يزرايلگە ءبىراز ەل سۋىق قارايدى. ءتىپتى ءبىرقاتارى بۇلارعا قارۋ-جاراق سالاسىندا سانكسيالار ەنگىزۋدى تالقىلاپ جاتىر.
24.kz