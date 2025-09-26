21:44, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
يزرايل پرەمەرى مىنگەن ۇشاق ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلىن اينالىپ ۇشقان
استانا. قازاقپارات - بينيامين نەتانياحۋ نيۋ-يوركتەگى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى باس اسسامبلەياسىنىڭ سەسسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلىن اينالىپ ۇشقان. يزرايل پرەمەرى حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتىڭ تۇتقىنداۋىنان قورقادى.
شەتەلدىك اقپارات قۇرالدارى وسىلاي دەپ جازدى. نەتانياحۋ مىنگەن ۇشاقتىڭ قوزعالىسى FlightRadar قىزمەتىندە انىق كورىنەدى. ۇشاق ادەتتەگى ورتالىق ەۋروپا باعىتىنىڭ ورنىنا، جەرورتا تەڭىزى ارقىلى ءوتىپ، گرەكيا مەن يتاليانىڭ اۋە كەڭىستىگىن پايدالانعان. ارتىنشا فرانسيا اۋماعىنان اينالىپ وتكەن. ترامپ پەن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كەزدەسۋى 29 -قىركۇيەككە جوسپارلانعان. وندا رەسمي تەل-اۆيۆتىڭ گازا سەكتورىنا قاتىستى شابۋىل جوسپارى تالقىلانباق.
24.kz