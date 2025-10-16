يزرايل قورعانىس ءمينيسترى گازادا اتىستىڭ قايتا جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس حاماس ءوز سوعىس توپتارىن دەميليتاريزاتسيالاۋ پروتسەسىنە كەدەرگى جاساسا، ەل اسكەرلەرى گازاداعى جاۋىنگەرلىك ارەكەتتەردى قايتا جالعاستىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى تاسس-قا سىلتەمە جاساپ.
اگەنتتىكتىڭ اقپاراتىنا سۇيەنسەك، ەگەر راديكالدى پالەستينالىق حاماس ۇيىمى قارۋدان باس تارتپايتىن بولسا، يزرايل گازاداعى اسكەري ارەكەتتەردى قايتا جالعاستىرادى. بۇل تۋرالى يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى.
«ەگەر حاماس (گازاعا قاتىستى بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى كەلىسىمدى - رەد.) ورىنداۋدان باس تارتسا، يزرايل ا ق ش- پەن كەلىسىپ، حاماس- تى تۇگەل تالقانداۋعا، گازاداعى جاعدايدى وزگەرتەدى جانە سوعىس ماقساتىنىڭ بارلىعىنا قول جەتكىزۋ ءۇشىن قايتادان اسكەري ارەكەتتەرگە ورالادى»، - دەلىنگەن كاتستىڭ كەڭسەسىنىڭ حابارلاماسىندا.
وسىعان بايلانىستى كاتس اسكەرگە گازاداعى ۇرىستاردى قايتا باستاۋ قاجەتتىگى تۋىنداعان جاعدايدا قولداناتىن «كەشەندى جوسپاردى» دايىنداۋدى تاپسىردى.
مينيستر كەلىسىمنىڭ گازاداعى راديكال قۇرىلىمداردى قارۋسىزداندىرۋدى كوزدەيتىنىن ەسكە سالدى، دەگەنمەن راديكالدار بۇل تالاپتى قابىلداماي وتىر.
«ترامپتىڭ جوسپارى بويىنشا حاماس وزىندە بار بارلىق قازا تاپقان تۇتقىنداردى (قالدىقتارىن) قايتارىپ، قارۋدان باس تارتۋى ءتيىس، ال يزرايل ا ق ش باستاعان حالىقارالىق كۇشتەرمەن بىرگە گازاداعى بارلىق تۋننەلدەردى جانە تەرروريستىك ينفراقۇرىلىم وبەكتىلەرىن قيراتىپ، گازانىڭ دەميليتاريزاتسياسىن قامتاماسىز ەتىپ، يزرايل مەملەكەتىنە ءتونىپ تۇرعان كەز كەلگەن قاۋىپتى جويۋعا كىرىسەدى»، - دەپ اتاپ كورسەتتى كاتس.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يزرايل گازا سەكتورىنا 45 پالەستيندىكتىڭ ءمايىتىن تاپسىردى.
سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ حاماس ۇيىمىن كۇشپەن قارۋسىزداندىراتىنىن مالىمدەدى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى