12:46, 20 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
يزرايل مىسىرعا گاز جەتكىزەدى
استانا. قازاقپارات - يزرايل مىسىرعا 35 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى قاراجاتقا تابيعي گاز جەتكىزەدى.
بۇل تۋرالى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مالىمدەدى. ول قول قويىلعان مامىلەنى قوس ەل تاريحىنداعى ەڭ ءىرى كەلىسىم دەپ اتادى. تابىستىڭ جارتىسى يزرايلدىڭ بيۋدجەتىنە تۇسەدى.
كەلىسسوزگە امەريكالىق Chevron كومپانياسى، سونداي- اق يزرايلدىك سەرىكتەستەر قاتىستى. ساراپشىلار بۇل كەلىسىم ەلدىڭ ايماقتاعى ەنەرگەتيكالىق كوشباسشى رەتىندەگى ورنىن ساقتاپ، تاياۋ شىعىستاعى تۇراقتىلىققا ىقپال ەتەدى دەپ ەسەپتەيدى.