    12:46, 20 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    يزرايل مىسىرعا گاز جەتكىزەدى

    استانا. قازاقپارات  - يزرايل مىسىرعا 35 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى قاراجاتقا تابيعي گاز جەتكىزەدى.

    Израиль Египетпен құны 35 миллиард доллар тұратын газ келісімін жасасты
    Фото: x.com / @IsraeliPM

     بۇل تۋرالى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مالىمدەدى. ول قول قويىلعان مامىلەنى قوس ەل تاريحىنداعى ەڭ ءىرى كەلىسىم دەپ اتادى. تابىستىڭ جارتىسى يزرايلدىڭ بيۋدجەتىنە تۇسەدى.

    كەلىسسوزگە امەريكالىق Chevron كومپانياسى، سونداي- اق يزرايلدىك سەرىكتەستەر قاتىستى. ساراپشىلار بۇل كەلىسىم ەلدىڭ ايماقتاعى ەنەرگەتيكالىق كوشباسشى رەتىندەگى ورنىن ساقتاپ، تاياۋ شىعىستاعى تۇراقتىلىققا ىقپال ەتەدى دەپ ەسەپتەيدى.

    سوڭعى جاڭالىقتار