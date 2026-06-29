يزرايل ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە قارۋ-جاراق ساقتالعان 200 مەترلىك توننەلدى قيراتتى
استانا. KAZINFORM - يزرايل اسكەرى ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە 200 مەتردەن استام جەر استى توننەلىن قيراتتى، ولاردىڭ مالىمەتىنشە، وندا قارۋ-جاراق ساقتالىپ، زىمىران شاحتالارى ورنالاسقان، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
يزرايل كۇشتەرى جەكسەنبىدە ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى مادجدال- زۋن كەنتىندە جەر استى توننەلىن قيراتتى. ليۆاننىڭ ۇلتتىق جاڭالىقتار اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قۋاتتى جارىلىس ۇلكەن اۋماقتا ەستىلگەن.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مەن قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتستىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسىنە سايكەس، ۇزىندىعى 200 مەتردەن اساتىن جانە 25 مەتردەن استام تەرەڭدىكتە ورنالاسقان جەر استى نىسانى جويىلدى. يزرايل تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، نىساندا يزرايل اۋماعىنا شابۋىل جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلۋى مۇمكىن جۇزدەگەن قارۋ-جاراق جانە بىرنەشە ۇشىرۋ شاحتاسى بولعان.
ساياساتكەرلەر سونداي-اق يزرايلدىڭ وپەراتسيا تۋرالى ا ق ش- قا الدىن الا اقپارات بەرگەنىن حابارلادى.
- يزرايل اسكەري كۇشتەرى ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى قاۋىپسىزدىك ايماعىندا قالادى جانە تەرروريستىك ينفراقۇرىلىمدى، يزرايلدىڭ سولتۇستىگىندەگى ەلدى مەكەندەرگە تونەتىن قاۋىپتەردى جويۋدى جانە يزرايل ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى جالعاستىرادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
وپەراتسيا جۇرگىزەر الدىندا يزرايل اسكەرى سولتۇستىك يزرايلدەگى بيلىككە جەر سىلكىنىسى تۋرالى ەسكەرتۋ جۇيەلەرىن ىسكە قوسۋى مۇمكىن كۇشتى جارىلىس ىقتيمالدىعى تۋرالى ەسكەرتتى.
ليۆان دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2-ناۋرىزدان 28-ماۋسىمعا دەيىنگى يزرايلدىڭ شابۋىلدارىنان 4247 ادام قازا تاۋىپ، 12195 ادام جاراقات الدى.