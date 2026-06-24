يزرايل ليۆانعا شابۋىلىن جالعاستىرادى
استانا. قازقپارات - يزرايل ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى اسكەري وپەراتسيالارىن توقتاتپايتىنىن مالىمدەدى. ەل باسشىلىعى مۇنى شەكارا ماڭىنداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگىمەن ءتۇسىندىردى.
سوندىقتان ليۆانداعى اسكەري نىساندارعا قارسى وپەراتسيالار جالعاسادى دەيدى. شەشىم حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ نارازىلىعىن تۋدىرىپ جاتىر. قاتار بيلىگى مۇنداي قادامداردىڭ تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. ەۋروپالىق كوميسسيا ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن دە ليۆانداعى جاعدايعا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، وڭىردەگى تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا شاقىردى.