يزرايل ۇلى بريتانيا كونسۋلدىعىن جابادى
استانا. قازاقپارات - يزرايل شىعىس يەرۋساليمدەگى ۇلى بريتانيا كونسۋلدىعىن جابادى. يزرايلدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى گيدەون ساار ۇلى بريتانيا بۇدان بىلاي ا ق ش باستاعان گازا بويىنشا ۇيلەستىرۋ ميسسياسىنا قاتىسپايتىنىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار بريتاندىق شەنەۋنىكتەرگە يزرايل اۋماعىنا كىرۋگە تىيىم سالىنباق. ۇلى بريتانيا بولسا، يزرايلدىڭ باتىس جاعالاۋداعى زاڭسىز ارەكەتتەرىن قاتاڭ سىناپ كەلەدى. ءتىپتى ول جاقتان كەلەتىن تاۋارلارعا قارسى سانكسيا ەنگىزۋدى كوزدەپ وتىر. يزرايل مۇنى «ساياسي قىسىم» دەپ سانايدى. ال ۇلى بريتانيا بۇل شارالاردىڭ باتىس جاعالاۋداعى قونىستاردىڭ كەڭەيۋىنە جانە ەكى مەملەكەت قۇرۋ يدەياسىن قولداۋعا باعىتتالعانىن العا تارتادى.
24.kz