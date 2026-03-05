يزرايل شابۋىلدارىنان امان قالعان جالعىز قولباسشى: يسمايل كاني نەگە كۇدىككە ىلىكتى؟
استانا. قازاقپارات - يراندا يسمايل كاني دەگەن ادام بار. ساقشىلار كورپۋسىنىڭ مىقتىلارىنىڭ ءبىرى ەدى. ول - «قۇدىس» كۇشتەرىن باسقارادى. كاني بۇل قىزمەتكە 2020 -جىلى قاسەم سۇلەيمانيدىڭ ورنىنا تاعايىندالعان بولاتىن.
ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان شابۋىلىنان يراننىڭ ءبىرسىپىرا اسكەري-ساياسي باسشىلارى وپات بولدى. ولاردىڭ ىشىندە يراننىڭ جوعارعى كوسەمى، اياتوللا ءالي حەمەنەي، يراننىڭ قورعانىس ءمينيسترى ءازيز ناسيرزادە سەكىلدى ءىرى كاليبرلى تۇلعالار بار جانە ساقشىلار كورپۋسىنىڭ 50-گە تارتا كومانديرى (قولباسشىلارى) قازا تاپتى. ءتىرى قالعان جالعىز ادام - يسلام ريەۆوليۋسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ (ي ر س ك) قولباسشىسى يسمايل كاني.
بۇگىن سول يسمايل كاني ۇستالىپ، تەرگەلىپ جاتىر. وعان - «يزرايلدىڭ پايداسىنا تىڭشىلىق جاسادى» دەگەن ايىپ تاعىلۋدا.
ەڭ قىزىعى - كاني سوڭعى جىلدارى يزرايل جاساعان تاعى بىرنەشە شابۋىلدان امان قالعان. بۇل جاعداي كانيدى «يزرايل اگەنتى بولۋى مۇمكىن» دەگەن كۇدىككە ىلىندىرگەن.
شىنىندا، كاني ءبىراز جەردەن امان شىعىپ ەدى. قاراڭىز:
2024 -جىلدىڭ شىلدەسى: «حاماس» ليدەرى يسمايل حانيانىڭ كوزىن جويۋ وپەراتسياسىنىڭ الدىندا كاني حانيامەن جولىققان. حانيا يران پرەزيدەنتى پەزەشكياننىڭ ينناۋگۋراتسياسىنان سوڭ، تەھەراندا ءولتىرىلدى.
2024 -جىلدىڭ قىركۇيەگى: «حەزبوللا» كوسەمى ناسراللانىڭ كوزىن جوياردىڭ از الدىندا كاني ناسراللامەن جولىققان.
2025 -جىلى ماۋسىم: گەنەرال كاني ي ر س ك شتاب-پاتەرىنەن شىققان بويدا يزرايل شتاب-پاتەرگە سوققى جاساعان. كانيي ءتىرى قالعان.
وسى جولى دا ءايتىپ-ءبۇيتىپ كاني ءتىرى شىققان. يران ب ا ق- تارى: «كاني حامەنەيدىڭ رەزيدەنسياسىنان شىققاننان كەيىن 1 مينۋتتان سوڭ رەزيدەنسياعا سوققى جاسالعان»، - دەپ شۋلاۋدا.
موسساد ايىپتاۋلاردى جوققا شىعاردى
موسسادتىڭ مالىمدەمەسىندە: «يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ قولباسشىسى يسمايل كاني ءبىزدىڭ تىڭشىمىز ەمەس»، - دەلىنگەن.
يزرايل بارلاۋ قىزمەتى يراندىق گەنەرالدىڭ ءوز جاعىنا وتكەنى تۋرالى بىرنەشە اي بويى ايتىلىپ كەلگەن قاۋەسەتتەردى جوققا شىعارعانىنا قاراماستان، يران كانيدى ۇستاپ، تەرگەۋگە الۋدا.
كانيدىڭ باسقارۋىنداعى قۇرىلىم سوڭعى جىلدارى ءوزىنىڭ ىقپالىن ءبىرشاما جوعالتقانىمەن، ونىڭ تۇلعاسى ءالى دە ماڭىزدى دەپ سانالادى. يران باسشىلىعىنىڭ امان قالعان باسقا وكىلدەرى - ولاردىڭ ىشىندە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسىنىڭ حاتشىسى ءالي لاريدجاني مەن يران ارمياسىنىڭ قولباسشىسى ءامىر حاتامي بار - مەملەكەتتىك ارنالارعا سۇحبات بەرىپ، ا ق ش پەن يزرايلگە قارسى ايىپتاۋلارىن باتىل-باتىل ايتۋدا. ال اياتوللا ولگەلى بەرى كاني جۇرت الدىنا مۇلدە شىققان جوق.
تۇزدىق:
قايسىبىر جىلى يراننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى احمادينيجات:
«يزرايلمەن كۇرەسۋگە ارنالعان جاساق قۇرىپ، ونى وتە قۇپيا ەتتىك. بىلىكتى ادامدى سول جاساقتىڭ باسشىسى ەتىپ تاعايىندادىق. ول جاساق وتە قۇپيا جۇمىسپەن اينالىستى. سويتسەك سول جاساقتىڭ باسشىسىنىڭ ءوزى موسساد اگەنتى بولىپ شىقتى»، - دەگەن.
ال بىلتىر، 12 كۇندىك سوعىستان سوڭ ليۆاننىڭ ساراپشىسى قاسەم رۋموللا:
«يزرايل يراننىڭ اسكەري قولباسشىلارى مەن يادرولىق ماماندارىن قالاي تاۋىپ الدى؟ الىستاعى قىستاققا جاسىرىنعان مامانداردى دا تاۋىپ الىپ، سوققى جاسادى. قالايشا؟ بارلاۋ قىزمەتىنەن بولەك، يرانداعى ءار سالادا يزرايلدىڭ تىڭشىلارى بار. ولار كىشكەنتاي اسكەري بولىمشەدەن باستاپ بيلىكتىڭ بيىك ەشەلوندارىندا وتىر»، - دەگەن.
دەسەدە بۇل اقپاراتتار يران بيلىگى تاراپىنان ءالى راستالعان جوق.
