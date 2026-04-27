    يزرايل بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە تەمىر كۇمبەز اۋە قورعانىس جۇيەسىن جىبەردى

    استانا. KAZINFORM - يزرايل بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە «تەمىر كۇمبەز» زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەسىنىڭ باتارەياسىن جانە وعان قىزمەت كورسەتەتىن اسكەري مامانداردى جىبەردى، دەپ حابارلايدى DW.

    Фото: Видеодан алынған скрин

    Axios باسىلىمىنىڭ دەرەگىنشە، جۇيەمەن بىرگە يزرايل قورعانىس ارمياسىنىڭ (ساحال) بىرنەشە ونداعان اسكەري قىزمەتكەرى دە بارعان. بۇل شەشىم يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مەن ب ا ءا پرەزيدەنتى مۇحاممەد بەن زايد ءال-ناحايان اراسىنداعى تەلەفون اڭگىمەسىنەن كەيىن قابىلدانعان.

    ب ا ءا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، يران ەل اۋماعىنا شامامەن 550 بالليستيكالىق جانە قاناتتى زىمىران، سونداي-اق 2200-دەن استام درون ۇشىرعان. ولاردىڭ باسىم بولىگى اۋە قورعانىس جۇيەلەرى ارقىلى جويىلعانىمەن، كەيبىرى اسكەري جانە ازاماتتىق نىساندارعا جەتكەن.

    بۇل - يزرايلدىڭ «تەمىر كۇمبەز» جۇيەسىن ءۇشىنشى ەلگە العاش رەت ورنالاستىرۋى. بۇعان دەيىن مۇنداي جۇيە تەك يزرايل مەن ا ق ش اۋماعىندا قولدانىلعان.

    يزرايل جانە ب ا ءا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، قاقتىعىس باستالعالى ەكى ەل اسكەري جانە ساياسي باعىتتا تىعىز ۇيلەسىمدى جۇمىس ىستەپ كەلەدى.

    يزرايل مەن ب ا ءا 2020 -جىلى بەيبىت كەلىسىمگە قول قويعان. سوڭعى جىلدارى كەيبىر ماسەلەلەر بويىنشا كەلىسپەۋشىلىكتەر بولعانىمەن، قازىرگى تاڭدا ەكى ەل اراسىنداعى ارىپتەستىك بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتكەن.

    ايتا كەتەيىك، جاقىندا ب ا ءا مەن ا ق ش داعدارىس جاعدايىنداعى قارجىلىق قولداۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.

