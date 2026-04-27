يزرايل بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە تەمىر كۇمبەز اۋە قورعانىس جۇيەسىن جىبەردى
استانا. KAZINFORM - يزرايل بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە «تەمىر كۇمبەز» زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەسىنىڭ باتارەياسىن جانە وعان قىزمەت كورسەتەتىن اسكەري مامانداردى جىبەردى، دەپ حابارلايدى DW.
Axios باسىلىمىنىڭ دەرەگىنشە، جۇيەمەن بىرگە يزرايل قورعانىس ارمياسىنىڭ (ساحال) بىرنەشە ونداعان اسكەري قىزمەتكەرى دە بارعان. بۇل شەشىم يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مەن ب ا ءا پرەزيدەنتى مۇحاممەد بەن زايد ءال-ناحايان اراسىنداعى تەلەفون اڭگىمەسىنەن كەيىن قابىلدانعان.
ب ا ءا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، يران ەل اۋماعىنا شامامەن 550 بالليستيكالىق جانە قاناتتى زىمىران، سونداي-اق 2200-دەن استام درون ۇشىرعان. ولاردىڭ باسىم بولىگى اۋە قورعانىس جۇيەلەرى ارقىلى جويىلعانىمەن، كەيبىرى اسكەري جانە ازاماتتىق نىساندارعا جەتكەن.
بۇل - يزرايلدىڭ «تەمىر كۇمبەز» جۇيەسىن ءۇشىنشى ەلگە العاش رەت ورنالاستىرۋى. بۇعان دەيىن مۇنداي جۇيە تەك يزرايل مەن ا ق ش اۋماعىندا قولدانىلعان.
يزرايل جانە ب ا ءا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، قاقتىعىس باستالعالى ەكى ەل اسكەري جانە ساياسي باعىتتا تىعىز ۇيلەسىمدى جۇمىس ىستەپ كەلەدى.
يزرايل مەن ب ا ءا 2020 -جىلى بەيبىت كەلىسىمگە قول قويعان. سوڭعى جىلدارى كەيبىر ماسەلەلەر بويىنشا كەلىسپەۋشىلىكتەر بولعانىمەن، قازىرگى تاڭدا ەكى ەل اراسىنداعى ارىپتەستىك بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتكەن.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ب ا ءا مەن ا ق ش داعدارىس جاعدايىنداعى قارجىلىق قولداۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.