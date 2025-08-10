ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:07, 10 - تامىز 2025 | GMT +5

    يزرايل اسكەرى سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى بىرنەشە ەلدى مەكەنگە كىردى

    استانا. KAZINFORM - يزرايل اسكەرى سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى ەل- كۋنەيترا پروۆينتسياسىنىڭ بىرنەشە ەلدى مەكەنىنە كىرىپ، باقىلاۋ- وتكىزۋ بەكەتتەرىن قويدى، دەپ حابارلايدى SANA.

    Израиль әскері Сирияның оңтүстігіндегі бірнеше елді мекенге кірді
    Фото: report.az

    اگەنتتىككە سىلتەمە جاساپ تاسس- تىڭ حابارلاۋىنشا، ءيزرايلدىڭ وككۋپاتسيالىق كۇشتەرى ەل- كۋنەيترا پروۆينتسياسىنىڭ وڭتۇستىك بولىگىندەگى بىرنەشە اۋىل مەن قالاعا كىرىپ، وندا وتكىزۋ- باقىلاۋ بەكەتتەرىن ورناتىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردى تىنتىگەن.

    بەس اسكەري كولىكتەن تۇراتىن كولوننا يزرايل وككۋپاتسيالاعان گولان جوتاسىنداعى ەر- رافيد قالاسىنا كىردى. تاعى ءبىر كولوننا رۋۆەيحينا پروۆيتسيانىڭ ورتالىعىنداعى داماسكتەن 70 ك م قاشىقتىقتا تۇرعان اۋىلعا كىردى. يزرايل اسكەرى باسىپ كىرگەننەن كەيىن بىرنەشە ساعاتتان سوڭ قايتا شەگىندى.

    26 -شىلدەدە پاريجدە ا ق ش- تىڭ اراعايىندىعىمەن سيريا مەن يزرايل دەلەگاتسيالارى اراسىندا كەلىسسوز ءجۇردى. داماسكتەگى ديپلوماتيالىق دەرەككوزدىڭ حابارلاۋىنشا، تاراپتار يزرايل مەن سيريانىڭ گولان جوتاسىنداعى كۇشتەرىن ءبولۋ تۋرالى 1974 -جىلعى كەلىسىمدى جاڭعىرتۋ ماسەلەسىن تالقىلاعان.

    ونىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، سيريا تاراپى يزرايل اسكەرىن جاقىندا عانا باسىپ العان جەرلەردەن شىعارۋدى تالاپ ەتكەن.

    وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ سيرياداعى قاقتىعىستى توقتاتۋعا ۋادە بەرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار