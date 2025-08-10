يزرايل اسكەرى سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى بىرنەشە ەلدى مەكەنگە كىردى
استانا. KAZINFORM - يزرايل اسكەرى سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى ەل- كۋنەيترا پروۆينتسياسىنىڭ بىرنەشە ەلدى مەكەنىنە كىرىپ، باقىلاۋ- وتكىزۋ بەكەتتەرىن قويدى، دەپ حابارلايدى SANA.
اگەنتتىككە سىلتەمە جاساپ تاسس- تىڭ حابارلاۋىنشا، ءيزرايلدىڭ وككۋپاتسيالىق كۇشتەرى ەل- كۋنەيترا پروۆينتسياسىنىڭ وڭتۇستىك بولىگىندەگى بىرنەشە اۋىل مەن قالاعا كىرىپ، وندا وتكىزۋ- باقىلاۋ بەكەتتەرىن ورناتىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردى تىنتىگەن.
بەس اسكەري كولىكتەن تۇراتىن كولوننا يزرايل وككۋپاتسيالاعان گولان جوتاسىنداعى ەر- رافيد قالاسىنا كىردى. تاعى ءبىر كولوننا رۋۆەيحينا پروۆيتسيانىڭ ورتالىعىنداعى داماسكتەن 70 ك م قاشىقتىقتا تۇرعان اۋىلعا كىردى. يزرايل اسكەرى باسىپ كىرگەننەن كەيىن بىرنەشە ساعاتتان سوڭ قايتا شەگىندى.
26 -شىلدەدە پاريجدە ا ق ش- تىڭ اراعايىندىعىمەن سيريا مەن يزرايل دەلەگاتسيالارى اراسىندا كەلىسسوز ءجۇردى. داماسكتەگى ديپلوماتيالىق دەرەككوزدىڭ حابارلاۋىنشا، تاراپتار يزرايل مەن سيريانىڭ گولان جوتاسىنداعى كۇشتەرىن ءبولۋ تۋرالى 1974 -جىلعى كەلىسىمدى جاڭعىرتۋ ماسەلەسىن تالقىلاعان.
ونىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، سيريا تاراپى يزرايل اسكەرىن جاقىندا عانا باسىپ العان جەرلەردەن شىعارۋدى تالاپ ەتكەن.
وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ سيرياداعى قاقتىعىستى توقتاتۋعا ۋادە بەرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.