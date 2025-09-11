يزرايل پارلامەنتى اسكەر شىعىنىنا قوسىمشا 9 ميلليارد دوللار ءبولۋدى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل پارلامەنتى اسكەري شىعىندارعا قوسىمشا 31 ميلليارد شەكەل (9 ميلليارد دوللاردان استام) ءبولۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى انادولى.
يزرايلدىڭ calcalist باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، كنەسسەت (پارلامەنت) العاشقى داۋىس بەرۋ كەزىندە 30,8 ميلليارد شەكەلدى (شامامەن 9,23 ميلليارد دوللار) قۇرايتىن قوسىمشا بيۋدجەتتى ماقۇلدادى. بۇل قاراجات نەگىزىنەن ەلدىڭ قاۋىپسىزدىك قاجەتتىلىكتەرىنە باعىتتالادى.
120 دەپۋتاتتىڭ ىشىندە 42- ءسى قولداپ، 37- ءسى قارسى داۋىس بەرگەن. زاڭ كۇشىنە ەنۋى ءۇشىن ول ەكىنشى جانە ءۇشىنشى وقىلىمدا دا ماقۇلدانۋى قاجەت.
داۋىس بەرۋ ارنايى پلەنارلىق وتىرىستا ءوتتى.
ول ۇكىمەت پەن پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋدىڭ حارەديم وكىلدەرىن (ءدىن وكىلدەرى) اسكەردەن بوساتۋدى زاڭداستىرۋ تۋرالى ۋادەسىن ورىنداماعانى ءۇشىن نارازىلىق رەتىندە شىلدە ايىندا كواليتسيادان كەتىپ قالعان ەكى ۋلتراورتودوكسالدى پارتيا اراسىنداعى ساياسي كەلىسىم اياسىندا ءوتتى.
كەلىسىمگە سايكەس، «تورا بىرلىگى» پارتياسى (7 ماندات) داۋىس بەرۋگە قاتىسقان جوق، ال «شاس» پارتياسى (11 ماندات) زاڭ جوباسىن قولدادى. سونىمەن قاتار، وسى كەلىسىم اياسىندا ءدىن ىستەرى مينيسترلىگىنە 80 ميلليون شەكەل (شامامەن 24 ميلليون دوللار) ءبولۋ قاراستىرىلعان.
Yedioth Ahronoth باسىلىمى اتاپ وتكەندەي، قورعانىس بيۋدجەتىن ۇلعايتۋ قاجەتتىلىگى كۇتپەگەن شىعىندارعا، سونىڭ ىشىندە 2025 -جىلدىڭ 13- 24- ماۋسىمى ارالىعىندا يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەرگە جانە يزرايل ارمياسىنىڭ اۋقىمدى ساتىپ الۋلارىنا بايلانىستى بولعان.
