KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مينيسترلىك بەتتى جابۋعا قاتىستى نورمانى ەسكە سالدى: 1600 دەن استام ازامات جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قوعامدىق ورىنداردا ادامنىڭ ءتۇر-سيپاتىن تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن كيىمدەردى كيۋگە تىيىم سالىنعانىن ەسكە سالدى.

    内务部重申公共场所禁遮面规定：1600余人已被追责
    Фото: Kazinform

    بۇل تالاپ «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭدا كوزدەلگەن. تىيىم اۋا رايى جاعدايلارىنا جانە مەديتسينالىق ۇسىنىمدارعا قاتىستى قولدانىلمايدى. سونداي-اق قىزمەتتىك مىندەتتەردى اتقارۋ، سپورتتىق جانە مادەني ءىس-شارالارعا قاتىسۋ كەزىندە دە تىيىم سالىنبايدى. ا ق ب ت ك-نىڭ 434-3-بابىنا سايكەس، العاش رەت قۇقىق بۇزعاندارعا ەسكەرتۋ جاسالادى.

    ءبىر جىل ىشىندە قايتالانسا، 10 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل سالىنادى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن 1613 ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. ️

    ءى ءى م بۇل تالاپ قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.

    بەتتى تولىق جابۋعا قاتىستى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى مالىمدەمە جاساعانىن جازعان ەدىك.

    زاڭ جانە قۇقىق بيلىك جانە ساياسات
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور