مينيسترلىك بەتتى جابۋعا قاتىستى نورمانى ەسكە سالدى: 1600 دەن استام ازامات جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قوعامدىق ورىنداردا ادامنىڭ ءتۇر-سيپاتىن تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن كيىمدەردى كيۋگە تىيىم سالىنعانىن ەسكە سالدى.
بۇل تالاپ «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭدا كوزدەلگەن. تىيىم اۋا رايى جاعدايلارىنا جانە مەديتسينالىق ۇسىنىمدارعا قاتىستى قولدانىلمايدى. سونداي-اق قىزمەتتىك مىندەتتەردى اتقارۋ، سپورتتىق جانە مادەني ءىس-شارالارعا قاتىسۋ كەزىندە دە تىيىم سالىنبايدى. ا ق ب ت ك-نىڭ 434-3-بابىنا سايكەس، العاش رەت قۇقىق بۇزعاندارعا ەسكەرتۋ جاسالادى.
ءبىر جىل ىشىندە قايتالانسا، 10 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل سالىنادى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن 1613 ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. ️
ءى ءى م بۇل تالاپ قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
بەتتى تولىق جابۋعا قاتىستى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى مالىمدەمە جاساعانىن جازعان ەدىك.