مينيستر وڭتۇستىك كورەيا كومپانيالارىن اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارىن دامىتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - اتالعان پورتتار ورتا دالىزدە ماڭىزدى ءرول اتقارىپ، ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى جۇك تاسىمالىندا ەلەۋلى ورىن الادى. بۇل جونىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستان-كورەيا بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق بويىنشا 11-وتىرىسىندا مالىمدەدى.
الدىمەن، مينيستر ەنەرگەتيكا جانە باسقا دا سەكتورلارداعى ءوزارا سەرىكتەستىككە توقتالدى.
- ەنەرگەتيكادا باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى - جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن دامىتۋ. Doosan Enerbility كومپانياسىنىڭ ەنەرگەتيكالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا اتسالىسىپ جاتقانىن جوعارى باعالايمىز جانە ونى سەنىمدى ءارى ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرامىز، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، مينيستر وڭتۇستىك كورەيا بەيبىت اتوم سالاسىنداعى جاھاندىق كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى ەكەنىن مالىمدەدى. اتالعان ەل ءىرى حالىقارالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدا مول تاجىريبەگە جانە ۇزدىك تەحنولوگيالارعا يە.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، قازاقستان كورەيا رەسپۋبليكاسىمەن بەيبىت اتوم سەكتورىندا قوس تاراپقا دا ءتيىمدى باستامالاردى قولعا الۋعا دايىن.
ودان بولەك، ول كولىك-لوگيستيكا باعىتىن تىلگە تيەك ەتتى. مينيستر ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىنا، ياعني ورتا دالىزگە ستراتەگيالىق ماڭىزدى مارشرۋت رەتىندە قارايتىنىن اتاپ ءوتتى. ويتكەنى، ول ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى كوپىر ءرولىن اتقارادى.
- وسىعان بايلانىستى KIND ،Korail ،Hanwha Ocean كومپانيالارىن جانە تەڭىز سالاسىن دامىتۋ بويىنشا كورەيا كورپوراتسياسىن كاسپييدىڭ پورت ينفراقۇرىلىمىن، سونىڭ ىشىندە اقتاۋ مەن قۇرىق پورتتارىن وركەندەتۋگە قاتىسۋعا شاقىرامىز، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
سونىمەن قاتار، ول سيرەك مينەرالدار، جاسىل ەنەرگەتيكا، سيفرلىق تەحنولوگيالار، ينفراقۇرىلىم جانە اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى سەرىكتەستىك ماڭىزدى ەكەنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ساۋدا كولەمى 3 ميلليارد دوللاردان اسقانىن جازعانبىز.