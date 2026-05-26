KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مينيستر مەكتەپ وقۋلىقتارى قالاي جاڭارتىلاتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەكتەپ وقۋلىقتارى مەن وقۋ باعدارلامالارىنىڭ مازمۇنى جاڭارتىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا مالىمدەدى.

    оқулықтар
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، بيىل جوسپار بويىنشا 2، 3، 7، 8 جانە 9-سىنىپتارعا ارنالعان وقۋلىقتار جاڭارتىلادى. سونىمەن قاتار، ءبىلىم مازمۇنى دا قايتا قارالىپ جاتىر.

    «قازىر بىزدە جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا نورمالارى مەن قۇندىلىقتارىنا سايكەس ءبىلىم مازمۇنىن جاڭارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.

    مينيستر قازىر مەملەكەتتىك ستاندارت قايتا قارالىپ جاتقانىن دا ناقتىلادى. ماسەلەن «قازاقستان گەوگرافياسى» پانىنە 2 ساعات قوسۋ جوسپارلانعان. بۇدان بولەك، مەكتەپ باعدارلاماسىنا جاساندى ينتەللەكت ەنگىزىلەدى.

    جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ سوزىنشە، 1-سىنىپتان 4-سىنىپقا دەيىن ج ي سيفرلىق ساۋاتقا ينتەگراتسيالانادى. بۇرىن باستاۋىش سىنىپتاردا تەك سيفرلىق ساۋات بولسا، ەندى وعان جاڭا تاقىرىپتار قوسىلادى، بارلىعى 12 ساعات بولادى.

    5 تەن 9-سىنىپقا دەيىن سيفرلىق ساۋات پەن ينفورماتيكا پاندەرى دە جاڭارتىلادى. بۇل پاندەرگە جاڭا تاقىرىپتار، باقىلاۋ جۇمىستارىنا جاڭا تاسىلدەر ەنگىزىلەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا وقۋشىلارعا ارنالعان جاڭا وقۋلىقتار شىعارىلاتىنى حابارلاندى.

    ءبىلىم جانە عىلىم بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور