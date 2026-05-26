مينيستر مەكتەپ وقۋلىقتارى قالاي جاڭارتىلاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەكتەپ وقۋلىقتارى مەن وقۋ باعدارلامالارىنىڭ مازمۇنى جاڭارتىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا مالىمدەدى.
شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، بيىل جوسپار بويىنشا 2، 3، 7، 8 جانە 9-سىنىپتارعا ارنالعان وقۋلىقتار جاڭارتىلادى. سونىمەن قاتار، ءبىلىم مازمۇنى دا قايتا قارالىپ جاتىر.
«قازىر بىزدە جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا نورمالارى مەن قۇندىلىقتارىنا سايكەس ءبىلىم مازمۇنىن جاڭارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
مينيستر قازىر مەملەكەتتىك ستاندارت قايتا قارالىپ جاتقانىن دا ناقتىلادى. ماسەلەن «قازاقستان گەوگرافياسى» پانىنە 2 ساعات قوسۋ جوسپارلانعان. بۇدان بولەك، مەكتەپ باعدارلاماسىنا جاساندى ينتەللەكت ەنگىزىلەدى.
جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ سوزىنشە، 1-سىنىپتان 4-سىنىپقا دەيىن ج ي سيفرلىق ساۋاتقا ينتەگراتسيالانادى. بۇرىن باستاۋىش سىنىپتاردا تەك سيفرلىق ساۋات بولسا، ەندى وعان جاڭا تاقىرىپتار قوسىلادى، بارلىعى 12 ساعات بولادى.
5 تەن 9-سىنىپقا دەيىن سيفرلىق ساۋات پەن ينفورماتيكا پاندەرى دە جاڭارتىلادى. بۇل پاندەرگە جاڭا تاقىرىپتار، باقىلاۋ جۇمىستارىنا جاڭا تاسىلدەر ەنگىزىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا وقۋشىلارعا ارنالعان جاڭا وقۋلىقتار شىعارىلاتىنى حابارلاندى.