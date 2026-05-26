مينيستر مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرى تۋرالى: قوعام شەكتەن تىس داڭعازاعا جول بەرمەۋدى سۇراپ وتىر
استانا. KAZINFORM - مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىنىڭ داراقىلىققا اينالۋى ماسەلەسىنە قاتىستى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ءمالىم ەتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، وسى جىلدىڭ مامىر ايىندا ۆەدومستۆو جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ ارنايى بۇيرىق قابىلداعان.
- اتالعان بۇيرىقتا ءبىتىرۋ كەشتەرىن مەكتەپتەن تىس، مەيرامحانالاردا جانە باسقا دا ورىنداردا وتكىزۋگە تىيىم سالىندى. سونىمەن قاتار اتا-انالاردان قاراجات جيناۋعا دا تىيىم ەنگىزىلدى، - دەدى ول.
سپيكەر الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان بەينەجازبالارعا دا توقتالدى.
- الماتى قالاسىنداعى بەينەجازبالاردى كورىپ وتىرسىزدار. جالپى اكىمدىكتەر مەن جەرگىلىكتى ىشكى ىستەر ورگاندارى وسى بۇيرىقتىڭ ورىندالۋىن قاتاڭ باقىلاۋعا الادى. زاڭ بارىمىزگە ورتاق. بۇل بۇيرىق زاڭ جانە قاعيداتتار اياسىندا قابىلداندى. قوعام تاراپىنان دا وسىنداي ارتىق داڭعازاعا جول بەرمەۋ تۋرالى سۇرانىس بار، - دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنشە، بۇيرىقتىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءتيىستى شارالار قابىلدانىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار بريفينگتە ۇستازداردىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋ ماسەلەسى دە قوزعالدى. مينيستر قاراساي اۋدانىندا مۇعالىمگە قاتىستى بولعان وقيعاعا پىكىر ءبىلدىردى.
- ۇستازداردىڭ مارتەبەسى زاڭمەن بەلگىلەنگەن. اتالعان رەزونانستى وقيعا بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىر جان-جاقتى تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتى. زاڭعا سايكەس كىنالى تۇلعالار جاۋاپقا تارتىلادى، - دەپ اتاپ ءوتتى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
