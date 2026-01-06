ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:31, 06 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۇيىرمەلەرگە تولەم جاساۋ «الەۋمەتتىك ءاميان» ارقىلى جۇزەگە اسىرىلماق

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە سپورتتىق جانە شىعارماشىلىق ۇيىرمەلەرگە تولەم جاساۋ «الەۋمەتتىك ءاميان» قىزمەتى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين ايتتى.

    Тегін үйірмелер: Астананың алты ауданында ата-аналарға арналған консультациялық пунктер ашылды
    Фото: Астана қаласы әкімдігі

    ونىڭ ايتۋىنشا، «الەۋمەتتىك ءاميان» eGov اياسىندا جۇمىس ىستەيدى. بۇگىندە ونى مەكتەپ وقۋشىلارى ىستىق تاماق ءىشۋ ءۇشىن، مەملەكەتتىك ءدارىحانالاردا ءدارى-دارمەك ساتىپ الۋ ءۇشىن قولدانادى. ال بيىل بۇل جوبا تاعى دا 10 مەملەكەتتىك قولداۋ شاراسى كەزىندە قولجەتىمدى بولماق.

    -ءبىلىم سالاسىندا كەڭەيتەمىز. ويتكەنى، ول جەردە ۇلكەن الەۋەت كورىپ وتىرمىز: مەكتەپكە دەيىنگى جانە قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ، سپورتتىق جانە مادەني سەكسيالار بويىنشا ۇيىرمەلەر، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە.

    ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، «الەۋمەتتىك ءاميان» ارقىلى ازاماتتىڭ ناقتى ءبىر قولداۋ شاراسىن العانىن نە الماعانىن تەكسەرۋگە بولادى.

    - تولەم جايىندا ايتار بولساق، بالانىڭ سول كۇنى سەكسياعا، ۇيىرمەگە شىنىمەن بارعانى نە بارماعانى انىقتالادى. سول ارقىلى بيۋدجەت بويىنشا ەسەبى مەن ورىندالعان جۇمىس اكتىسى اۆتوماتتى تۇردە قالىپتاستىرىلىپ، سول ارقىلى تولەم وتەدى، - دەدى روستيسلاۆ كونياشكين.

    «الەۋمەتتىك ءاميان» سيفرلىق سەرۆيسى ەنگىزىلگەن ساتتەن باستاپ ازاماتتارعا ىڭعايلى سيفرلىق فورماتتا ءدارى-دارمەك بەرۋ بويىنشا 13 ميلليوننان استام قىزمەت كورسەتىلدى.

    سونىمەن قاتار تاۋارلىق گازعا ارنالعان «الەۋمەتتىك ءاميان» گازداندىرىلعان وڭىرلەردىڭ بارىنە تاراتىلادى.

    اۆتور

    مارلان جيەمباي

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
