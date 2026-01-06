ۇيىرمەلەرگە تولەم جاساۋ «الەۋمەتتىك ءاميان» ارقىلى جۇزەگە اسىرىلماق
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە سپورتتىق جانە شىعارماشىلىق ۇيىرمەلەرگە تولەم جاساۋ «الەۋمەتتىك ءاميان» قىزمەتى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «الەۋمەتتىك ءاميان» eGov اياسىندا جۇمىس ىستەيدى. بۇگىندە ونى مەكتەپ وقۋشىلارى ىستىق تاماق ءىشۋ ءۇشىن، مەملەكەتتىك ءدارىحانالاردا ءدارى-دارمەك ساتىپ الۋ ءۇشىن قولدانادى. ال بيىل بۇل جوبا تاعى دا 10 مەملەكەتتىك قولداۋ شاراسى كەزىندە قولجەتىمدى بولماق.
-ءبىلىم سالاسىندا كەڭەيتەمىز. ويتكەنى، ول جەردە ۇلكەن الەۋەت كورىپ وتىرمىز: مەكتەپكە دەيىنگى جانە قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ، سپورتتىق جانە مادەني سەكسيالار بويىنشا ۇيىرمەلەر، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە.
ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، «الەۋمەتتىك ءاميان» ارقىلى ازاماتتىڭ ناقتى ءبىر قولداۋ شاراسىن العانىن نە الماعانىن تەكسەرۋگە بولادى.
- تولەم جايىندا ايتار بولساق، بالانىڭ سول كۇنى سەكسياعا، ۇيىرمەگە شىنىمەن بارعانى نە بارماعانى انىقتالادى. سول ارقىلى بيۋدجەت بويىنشا ەسەبى مەن ورىندالعان جۇمىس اكتىسى اۆتوماتتى تۇردە قالىپتاستىرىلىپ، سول ارقىلى تولەم وتەدى، - دەدى روستيسلاۆ كونياشكين.
«الەۋمەتتىك ءاميان» سيفرلىق سەرۆيسى ەنگىزىلگەن ساتتەن باستاپ ازاماتتارعا ىڭعايلى سيفرلىق فورماتتا ءدارى-دارمەك بەرۋ بويىنشا 13 ميلليوننان استام قىزمەت كورسەتىلدى.
سونىمەن قاتار تاۋارلىق گازعا ارنالعان «الەۋمەتتىك ءاميان» گازداندىرىلعان وڭىرلەردىڭ بارىنە تاراتىلادى.
اۆتور
مارلان جيەمباي