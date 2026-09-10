ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ 50 دەن استام ادام مۇشەسى جاۋاپقا تارتىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM- ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جۇرگىزگەن جەدەل ءىس-شارالار بارىسىندا قىلمىستىق توپتاردىڭ ارەكەتىنە بايلانىستى 50-دەن استام ادام قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋدا. زاڭسىز اينالىمنان 10-نان استام اتىس جانە تراۆماتيكالىق قارۋ، سونداي-اق ولارعا تيەسىلى وق-دارىلەر تاركىلەندى.
سونىمەن قاتار دەر كەزىندە قابىلدانعان شارالاردىڭ ارقاسىندا جابىرلەنۋشىلەردىڭ 77 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجاتىن يەمدەنۋگە جول بەرىلمەدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
«زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ىسكە اسىرۋ جانە ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اۋىر قىلمىستاردىڭ الدىن الۋعا، قىلمىستىق توپتاردىڭ ارەكەتىنىڭ جولىن كەسۋگە جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە تونەتىن قاتەرلەرگە جول بەرمەۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار جۇيەلى جەدەل ءىس-شارالار جۇرگىزىپ جاتىر.
قىركۇيەك ايىندا استانا، وسكەمەن قالالارىندا جانە الماتى وبلىسىندا 40 ميلليون تەڭگە كولەمىندە اقشا تالاپ ەتتى دەگەن كۇدىكپەن جەتى ادام ۇستالدى. ولاردىڭ ۇشەۋى بۇرىن سوتتالعان، ونىڭ ىشىندە ادام ولتىرگەنى ءۇشىن سوتتالعاندار دا بار.
ءتىنتۋ بارىسىندا كۇدىكتىلەردەن اتىس جانە سۋىق قارۋ، وق-دارىلەر، سونداي-اق بىرنەشە قىمبات اۆتوكولىك تابىلىپ، تاركىلەندى.
قۇقىققا قايشى ارەكەتتەردى انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋگە باعىتتالعان وسىنداي ءىس-شارالار استانا مەن شىمكەنت قالالارىندا، سونداي-اق اقتوبە، اتىراۋ، اباي، اقمولا، شىعىس قازاقستان، باتىس قازاقستان، قاراعاندى جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا جۇرگىزىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قىلمىستىق ىستەر بويىنشا قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر. زاڭسىز ارەكەتتەرگە قاتىسى بار باسقا دا ادامداردى انىقتاۋ جانە جاۋاپقا تارتۋ بويىنشا شارالار قابىلدانۋ ۇستىندە.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتار مەن قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ توندىرەتىن قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ جانە ولاردىڭ جولىن كەسۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋدا. قىلمىستىق توپتاردى دەر كەزىندە انىقتاۋعا، ولاردىڭ ارەكەتىنىڭ جولىن كەسۋگە جانە جاڭا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ جاسالۋىنا جول بەرمەۋگە ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر.
«زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى كىنالىلەردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋدى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرۋدى، ازاماتتاردى قورعاۋدى جانە قاۋىپسىز ورتا قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى. ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ وسى باعىتتاعى جۇمىسى تۇراقتى نەگىزدە جالعاسا بەرەدى، - دەدى ءى ءى م ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس دەپارتامەنتىنىڭ وكىلى قۋاندىق الپىس.
ايتا كەتەيىك، بيىل ەلىمىزدە قىلمىستىڭ جالپى دەڭگەيى %10- عا تومەندەدى.