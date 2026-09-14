KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يندونەزيا جاعالاۋىندا جوعالعان كەمە تابىلدى: 110 عا جۋىق ادام قۇتقارىلدى

    استانا. KAZINFORM- بۇعان دەيىن ياۆا تەڭىزىندە بايلانىسقا شىقپاي قالعان يندونەزيانىڭ جولاۋشىلار كەمەسى تۋرالى اقپارات تاراعان ەدى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.

    Пропавшее у берегов Индонезии судно найдено: спасены около 110 человек
    Фото: Kazinform//ИИ

    كەمە شىعىس ياۆا پروۆينتسياسىنداعى سۋرابايادان وڭتۇستىك كاليمانتان پروۆينتسياسىنداعى باندجارماسينگە بەت العان.

    وڭتۇستىك كاليمانتان ىزدەۋ-قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ساپار بارىسىندا كەمە ەكيپاجى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى تۋرالى حابارلاعان. جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا جەكسەنبى كۇنى ساعات 02:00 شاماسىندا كەمەمەن بايلانىس ۇزىلگەن.

    كەمەنىڭ سوڭعى رەت باندجارماسيندەگى ىزدەۋ-قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ بازاسىنان شامامەن 80 تەڭىز ميلى قاشىقتىقتا تىركەلگەن.

    وقيعا ورنىنا ىزدەۋ-قۇتقارۋ توبى جىبەرىلدى. وپەراتسياعا تەڭىز بيلىگى، اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى جانە سۋ پوليتسياسى دا تارتىلدى.

    كەيىن كەمە تابىلدى. جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، 110-عا جۋىق ادام قۇتقارىلدى. ءبىر جولاۋشىنىڭ قازا تاپقانى راستالدى.

    وقيعانىڭ سەبەبى ازىرگە بەلگىسىز.

    بۇعان دەيىن بورتىندا 240-قا جۋىق ادامى بار يندونەزيا جولاۋشىلار كەمەسى قولايسىز اۋا رايىنا تاپ بولعاننان كەيىن ياۆا تەڭىزىندە بايلانىسقا شىقپاي قالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور