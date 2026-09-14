يندونەزيا جاعالاۋىندا جوعالعان كەمە تابىلدى: 110 عا جۋىق ادام قۇتقارىلدى
استانا. KAZINFORM- بۇعان دەيىن ياۆا تەڭىزىندە بايلانىسقا شىقپاي قالعان يندونەزيانىڭ جولاۋشىلار كەمەسى تۋرالى اقپارات تاراعان ەدى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
كەمە شىعىس ياۆا پروۆينتسياسىنداعى سۋرابايادان وڭتۇستىك كاليمانتان پروۆينتسياسىنداعى باندجارماسينگە بەت العان.
وڭتۇستىك كاليمانتان ىزدەۋ-قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ساپار بارىسىندا كەمە ەكيپاجى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى تۋرالى حابارلاعان. جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا جەكسەنبى كۇنى ساعات 02:00 شاماسىندا كەمەمەن بايلانىس ۇزىلگەن.
كەمەنىڭ سوڭعى رەت باندجارماسيندەگى ىزدەۋ-قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ بازاسىنان شامامەن 80 تەڭىز ميلى قاشىقتىقتا تىركەلگەن.
وقيعا ورنىنا ىزدەۋ-قۇتقارۋ توبى جىبەرىلدى. وپەراتسياعا تەڭىز بيلىگى، اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى جانە سۋ پوليتسياسى دا تارتىلدى.
كەيىن كەمە تابىلدى. جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، 110-عا جۋىق ادام قۇتقارىلدى. ءبىر جولاۋشىنىڭ قازا تاپقانى راستالدى.
وقيعانىڭ سەبەبى ازىرگە بەلگىسىز.
بۇعان دەيىن بورتىندا 240-قا جۋىق ادامى بار يندونەزيا جولاۋشىلار كەمەسى قولايسىز اۋا رايىنا تاپ بولعاننان كەيىن ياۆا تەڭىزىندە بايلانىسقا شىقپاي قالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.