يندونەزيا جاعالاۋىندا 240 جولاۋشىسى بار كەمە جوعالىپ كەتتى
يندونەزيادا شامامەن 240 ادام مىنگەن جولاۋشىلار كەمەسى ياۆا تەڭىزىندە بايلانىسقا شىقپاي قالدى. كەمە قولايسىز اۋا رايىنا تاپ بولعان، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى جەكسەنبى كۇنى وڭتۇستىك كاليمانتان پروۆينتسياسىنىڭ ىزدەۋ- قۇتقارۋ قىزمەتى حابارلادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، كەمە شىعىس ياۆا پروۆينتسياسىنداعى سۋرابايا قالاسىنان وڭتۇستىك كاليمانتانداعى باندجارماسينگە باعىت العان. كەمەنىڭ سوڭعى ورنالاسقان جەرى باندجارماسيندەگى ىزدەۋ- قۇتقارۋ ستانسياسىنىڭ ايلاعىنان شامامەن 80 تەڭىز ميلى قاشىقتىقتا تىركەلگەن.
اتالعان اۋدانعا ىزدەۋ- قۇتقارۋ كەمەسى جىبەرىلدى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جوعالعان كەمە قولايسىز اۋا رايىنا تاپ بولعاننان كەيىن ونىمەن بايلانىس ۇزىلگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا زارداپ شەككەندەر نەمەسە قازا تاپقاندار تۋرالى اقپارات جوق.
بۇعان دەيىن قىتايدا جۇك كەمەسىندە ءورت شىعىپ، 25 ادام قازا تاپقانى حابارلانعان.
سونداي-اق فيليپپين جاعالاۋىندا جولاۋشىلار پارومىندا بولعان ورتتەن قازا تاپقاندار سانى 76 ادامعا جەتكەنى حابارلانعان.