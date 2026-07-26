يپوتەكانى تولەي الماي قالعاندارعا قانداي كومەك كورسەتىلەدى - ساراپشى كەڭەسى
استانا. KAZINFORM — وتباسى بانكتە يپوتەكالىق نەسيەسى بويىنشا تولەمدى كەشىكتىرگەن قارىز الۋشىلاردىڭ ۇلەسى - نەبارى %0,13. بۇل تۋرالى «وتباسى بانك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جانسۇلتان ماتاي ءمالىم ەتتى.
— بۇگىندە وتباسى بانكتەگى 90 كۇننەن استام مەرزىمى وتكەن يپوتەكالىق قارىزداردىڭ (NPL) ۇلەسى - نەبارى 0,13 پايىز. بۇل - وتە تومەن كورسەتكىش. ال ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردە مۇنداي نەسيەلەردىڭ ورتاشا ۇلەسى - 4,5-5 پايىز شاماسىندا، كەيبىرىندە ودان دا جوعارى. ءبىزدىڭ كليەنتتەر قانداي جاعداي بولسا دا، ەڭ الدىمەن باسپاناسىن ساقتاپ قالۋعا تىرىسادى، - دەدى جانسۇلتان ماتاي.
ونىڭ ايتۋىنشا، قارىز الۋشى قيىن ومىرلىك جاعدايعا تاپ بولعان كەزدە بانك بىردەن ءوندىرىپ الۋ شارالارىن قولدانبايدى. ءاربىر ءوتىنىش جەكە قارالىپ، الدىمەن قارىزدى قايتا قۇرىلىمداۋ نەمەسە تولەمدى كەيىنگە شەگەرۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلادى.
ساراپشى تابىسى ۋاقىتشا تومەندەگەن ازاماتتارعا التى ايعا دەيىن نەگىزگى قارىزدى وتەۋدى كەيىنگە قالدىرۋ نەمەسە نەسيە مەرزىمىن ۇزارتۋ ارقىلى اي سايىنعى تولەم كولەمىن ازايتۋ تەتىكتەرى قاراستىرىلعانىن ايتادى.
تەك بارلىق مۇمكىندىك سارقىلعان جاعدايدا عانا كەپىلدەگى تۇرعىن ءۇيدى ساتۋ نەمەسە سوت تارتىبىمەن ءوندىرىپ الۋ ماسەلەسى قارالادى. الايدا، سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايلار بانك پورتفەلىندە وتە سيرەك كەزدەسەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، قازاقستانداعى يپوتەكا نارىعىنداعى قازىرگى احۋالى جايلى جازعان ەدىك.