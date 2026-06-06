يپوتەكاعا جول تارىلدى ما - ساراپشى جاڭا تالاپتاردىڭ ءمانىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - باسپانا نەسيەسىنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەلەرىندە ايتارلىقتاي وزگەرىس كۇتىلمەگەنىمەن، يپوتەكا راسىمدەۋ كەزىندە ازاماتتاردىڭ تابىسىن راستاۋ ماسەلەسى بۇرىنعىدان دا ماڭىزدى بولا تۇسپەك. Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا تۇرعىن ءۇي ساراپشىسى ايدوس اتايەۆ قازاقستانداعى يپوتەكا نارىعىنداعى قازىرگى احۋالعا توقتالدى.
پايىزدىق مولشەرلەمە 8,5 پايىزعا ءوستى
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە يپوتەكالىق باعدارلامالاردىڭ باسىم بولىگى بۇرىنعىداي جۇيەلى تۇردە جۇمىس ىستەپ تۇر. دەگەنمەن وتباسى بانكىندەگى ءبىرقاتار ۇيلەردىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسى وزگەرگەن.
ماسەلەن بۇرىن 8 پايىزبەن بەرىلگەن كەي باعدارلامالار قازىر 8,5 پايىزدىق مولشەرلەمەمەن ۇسىنىلادى. 30/70 باعدارلاماسىنداعى كورسەتكىش تە 7,5 پايىزدان 8,5 پايىزعا كوتەرىلگەن. الايدا تۇرعىن ءۇي نەسيەسى بويىنشا 5 پايىزدىق مولشەرلەمە ساقتالعان.
مامان مۇنداي وزگەرىستەردى ينفلياتسيامەن جانە قارجى نارىعىنداعى جالپى جاعدايمەن بايلانىستىرادى. ونىڭ سوزىنشە، سوڭعى جىلدارى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر دە يپوتەكالىق ونىمدەرىنىڭ مولشەرلەمەسىن بىرنەشە رەت قايتا قاراعان. سوندىقتان قازىرگى ءوسىمدى نارىق ءۇشىن قالىپتى قۇبىلىس دەۋگە بولادى.
سونىمەن قاتار ساراپشى الداعى ۋاقىتتا يپوتەكالىق مولشەرلەمەلەردىڭ ايتارلىقتاي قىمباتتاۋىن كۇتپەيتىنىن ايتتى. بۇعان ۇلتتىق بانكتىڭ بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا جۇرگىزىپ وتىرعان ساياساتى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
باستى ماسەلە - تابىستى راستاۋ
ايدوس اتايەۆتىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى تاڭدا يپوتەكا نارىعىنداعى ەڭ ماڭىزدى وزگەرىس پايىزدىق مولشەرلەمەدە ەمەس، ازاماتتاردىڭ تولەم قابىلەتىن باعالاۋ جۇيەسىندە بولىپ وتىر.
- ەگەر بۇرىن بانك ءۇشىن العاشقى جارنا كولەمى ماڭىزدى بولسا، ەندى رەسمي تابىستى راستاۋ ماسەلەسى باستى نازارعا الىنادى. سەبەبى پايىزدىق مولشەرلەمەنىڭ وزگەرۋى اي سايىنعى تولەم كولەمىنە اسەر ەتەدى. تيىسىنشە قارجى ۇيىمدارى نەسيە الۋشىنىڭ سول جۇكتەمەنى كوتەرە الاتىنىنا كوز جەتكىزۋگە تىرىسادى، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، رەسمي تابىسى بار ازاماتتار ءۇشىن يپوتەكا الۋ مۇمكىندىگى ساقتالادى. ال تابىسىن قۇجات جۇزىندە دالەلدەي المايتىن ادامدارعا قويىلاتىن تالاپ كۇشەيە ءتۇسۋى مۇمكىن.
ءقازىر تابىسىن راستاي الاتىن ازاماتتار ءۇشىن باستاپقى جارنا كولەمى 20 پايىزدان باستالسا، تابىسىن راستاي المايتىندار كەي جاعدايدا 50 پايىزعا دەيىن العاشقى جارنا تولەۋگە ءماجبۇر بولادى.
بۇل اسىرەسە ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتارعا، جەكە كاسىپكەرلەرگە جانە رەسمي ەڭبەكاقى المايتىن ادامدارعا اسەر ەتۋى ىقتيمال.
جاستارعا ارنالعان باعدارلامالار ساقتالادى
ساراپشى يپوتەكا نارىعىندا مۇمكىندىك ازايىپ كەتتى دەگەن پىكىرمەن كەلىسپەيدى. ونىڭ سوزىنشە، بۇگىندە مەملەكەت جاستاردى باسپانامەن قامتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىر.
قازىر «7-20-25» باعدارلاماسى جۇمىسىن جالعاستىرىپ وتىر. سونىمەن قاتار وڭىرلەردە جاستارعا ارنالعان ارنايى تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارى بار. استانا مەن الماتىدا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالاردان بولەك، ءبىرقاتار وبلىستا جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋ تەتىكتەرى قاراستىرىلعان.
سوندىقتان يپوتەكامەن ءۇيلى بولۋ قيىن دەۋگە نەگىز جوق. كەرىسىنشە قويىلعان تالاپتار ازاماتتاردىڭ قارجىلىق مۇمكىندىگىن ەسكەرۋگە، قارجىلاي ساۋاتتى بولۋىنا باعىتتاپ وتىر.
ءۇي باعاسى ءوسۋىن جالعاستىرىپ جاتىر
ايدوس اتايەۆ تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ ءوسۋ ماسەلەسىن دە كوتەردى. ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، سۇرانىس جوعارى بولعان سايىن باسپانا قۇنى دا ارتا بەرەدى.
اسىرەسە باستاپقى نارىقتاعى پاتەرلەر قىمباتتاپ جاتىر. بۇعان قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ باعاسى، جۇمىس كۇشى شىعىندارى جانە تۇرعىن ۇيگە دەگەن تۇراقتى سۇرانىس اسەر ەتەدى.
قازىر قۇجاتى تولىق دايىن جاڭا پاتەرلەردىڭ باعاسى ايتارلىقتاي جوعارى. كەي وڭىرلەردە ەكى بولمەلى پاتەرلەردىڭ قۇنى 30 ميلليون تەڭگەدەن اسىپ كەتكەن.
ماماننىڭ پىكىرىنشە، الداعى ۋاقىتتا دا تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ تومەندەۋىنە نەگىز بولاتىن فاكتورلار بايقالمايدى.
باستاپقى كەزەڭدەگى ءۇيدى ساتىپ الۋ ءداۋىرى اياقتالدى ما؟
سوڭعى جىلدارى ۇلەستىك قۇرىلىس نارىعىندا دا وزگەرىستەر بولدى. بۇرىن ازاماتتار قۇرىلىس ەندى باستالعان كەزەڭدە تۇرعىن ءۇي ساتىپ الىپ، كەيىن ءتۇرلى ماسەلەگە تاپ بولاتىن جاعدايلار ءجيى كەزدەسەتىن.
كەيبىر قۇرىلىس كومپانيالارى ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداي الماسا، ەندى ءبىرى ءبىر پاتەردى بىرنەشە ادامعا ساتىپ جىبەرگەن جاعدايلار تىركەلدى. سونىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ۇلەسكەر قارجىسىنان ايىرىلدى.
وسىعان بايلانىستى مەملەكەت باقىلاۋدى كۇشەيتتى. ءقازىر قۇرىلىس كومپانيالارى ۇلەسكەرلەردىڭ قاراجاتىن تارتۋ ءۇشىن ارنايى رۇقسات الۋى كەرەك.
— تۇرعىن ءۇي ساتىپ الاردا قۇرىلىس سالۋشىنىڭ قۇجاتتارىن مۇقيات تەكسەرۋ ماڭىزدى. ارزان باعاعا قىزىعىپ، تاۋەكەلى جوعارى جوبالارعا قارجى سالۋ ازاماتتاردى قيىن جاعدايعا قالدىرۋى مۇمكىن، — دەپ ەسكەرتتى مامان.