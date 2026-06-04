يپوتەكاعا ءبىرىڭعاي مولشەرلەمە: وتباسى بانك ەرەجەگە وزگەرىس ەنگىزدى
استانا. قازاقپارات - ماۋسىمنان باستاپ وتباسى بانكىندە ارالىق قارىز بويىنشا ءبىرىڭعاي مولشەرلەمە - 8,5 پايىز قولدانىلا باستايدى، دەپ حابارلايدى «24KZ» بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
استانا. قازاقپارات - ماۋسىمنان باستاپ وتباسى بانكىندە ارالىق قارىز بويىنشا ءبىرىڭعاي مولشەرلەمە - 8,5 پايىز قولدانىلا باستايدى، دەپ حابارلايدى «24KZ» بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
وتباسى بانكى ارالىق قارىز بويىنشا «وزگەرمەلى» مولشەرلەمەدەن باس تارتادى. بۇرىن ول جىلدىق 6-دان 8,5 پايىزعا دەيىنگى ارالىقتا بولدى. «ارالىق قارىز الۋ ءۇشىن ول 5-كە جەتۋى ءتيىس. ونى تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ 50 پايىزى مولشەرىندە دەپوزيت تولىقتىرىلعان ساتتەن باستاپ كەمىندە التى اي وتكەن سوڭ الۋعا بولادى. سول كەزدە بانك ارالىق قارىز بەرەدى، - دەدى وتباسى بانكىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءبىرىڭعاي مولشەرلەمە تەك جاڭا قارىزدار ءۇشىن قولدانىلا باستايدى. الدىن الا ماقۇلداۋ الىپ قويعاندار نەسيەنى بۇرىن ۇسىنىلعان شارتتارمەن راسىمدەي الادى. ارالىق قارىز بويىنشا ءبىرىڭعاي مولشەرلەمە مىنا يپوتەكالار ءۇشىن قولدانىلادى: بانكتىڭ نارىقتىق باعدارلامالارى - تۇرعىن ءۇي نەمەسە جەر ۋچاسكەسىن ساتىپ الۋ، ءۇيدى جوندەۋگە جانە قۇرىلىسقا ارنالعان نەسيە. «ساتىپ الۋ قۇقىعىمەن جالعا بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇي» جوباسى، «ءوز ءۇيىم» باعدارلاماسى بويىنشا نەسيەلەر. «اسكەري باسپانا».
بانكتە تۇرعىن ءۇي جانە الدىن الا قارىزدار بويىنشا مولشەرلەمەلەر بۇرىنعىداي قالاتىنىن اتاپ ءوتتى. وزگەرىستەر تەك ارالىق قارىزعا قاتىستى.