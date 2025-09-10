يوردانيا پاتشاسى يزرايل شابۋىلدارىنا قارسى اراب الەمىن بىرىگۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - اممان يزرايلدىڭ قاتارعا جاساعان شابۋىلىنا جاۋاپ رەتىندە ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەرىن كۇشەيتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يوردانيا پاتشاسى ابداللا II قاتار ەميرى شەيح تاميم بين حاماد ءال تانيىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، قاتاردىڭ قاۋىپسىزدىگى يوردانيانىڭ قاۋىپسىزدىگىنىڭ اجىراماس بولىگى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول يزرايلدىڭ دوحاعا جاساعان «جىگەرسىز اگرەسسياسىن» قاتتى ايىپتاپ، بۇل ارەكەتتى حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن بۇزۋ دەپ اتادى.
- قاتاردىڭ قاۋىپسىزدىگى - يوردانيانىڭ قاۋىپسىزدىگى. ءبىز شەيح تاميمنىڭ باسشىلىعىنداعى باۋىرلارىمىزدى تولىق قولدايمىز جانە اراب ەلدەرىنىڭ ەگەمەندىگىنە قاستاندىق جاسايتىن كەز كەلگەن ارەكەتتەرگە قارسى تۇرامىز، - دەدى ابداللا II.
پاتشا اراب ەلدەرىنىڭ بىرىگۋ قاجەتتىلىگىن اتاپ، مۇنداي شابۋىلداردى تەز ارادا توقتاتۋعا باعىتتالعان حالىقارالىق قوعامداستىقتى موبيليزاتسيالاۋعا شاقىردى.
سونىمەن قاتار، يوردانيا پاتشاسى مىسىر پرەزيدەنتى ابدەلفاتتاح اس-سيسيمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، اممان مەن كاير اراب ەلدەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تۇراقتىلىعىنا باعىتتالعان كەز كەلگەن قاۋىپ-قاتەرگە قارسى «بىرىگىپ كۇرەسەتىنىن» راستادى.
بۇدان بولەك، ساۋد ارابياسىنىڭ مۇراگەر پرينتسى مۇحاممەد بين سالمانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ بارىسىندا ابداللا II يزرايلدىڭ ايماقتىق تۇراقتىلىقتى بۇزاتىن زاڭسىز ارەكەتتەرىن توقتاتۋ ماقساتىندا اراب ەلدەرىنىڭ كۇش-جىگەرىن كۇشەيتىپ، ءتيىمدى حالىقارالىق پوزيتسيا قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، سەيسەنبى كۇنى يزرايل قاتار استاناسىنداعى پالەستينا ۇيىمى حاماس-تىڭ شتاب-پاتەرىنە سوققى بەرگەن بولاتىن.
كەيىننەن يزرايل دوحا شابۋىلى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى تولىق ءوز موينىنا الدى.