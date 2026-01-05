يوگامەن شۇعىلدانىپ، ۇستەل تەننيسىن وينايمىن - توقايەۆ
استانا. قازاقپارات - «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تمد بويىنشا ارىپتەستەرىنىڭ قانداي سپورتپەن اينالىساتىنىن ايتتى.
- دەنساۋلىعىم جاقسى، قان قىسىمىم قالىپتى. كۇن سايىن يوگامەن شۇعىلدانۋدى ادەتكە اينالدىردىم، ءبىراق مەديتاتسيا جاسامايمىن. بۇرىنعى كاسىپقوي سپورتشىمەن اپتاسىنا ەكى رەت ۇستەل تەننيسىن وينايمىن. راسىمەن، توعىز كەلى سالماق تاستاپ، ءوزىمدى الدەقايدا جايلى سەزىنەتىن بولدىم، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى ت م د ەلدەرىندەگى ارىپتەستەرىنەن تاعى كىمنىڭ سپورتقا جاقىن ەكەنىن ايتتى.
- تاياۋدا بىشكەكتە وتكەن بەيرەسمي ءىس-شارا كەزىندە پۋتين جاس دزيۋدوشىعا قارسى ادەمى ءادىس جاساپ، اعا بۋىننىڭ ابىرويىن كوتەرىپ تاستادى. الييەۆ تە مىقتى، كانىگى سپورتشى سياقتى ۇنەمى جاتتىعادى، جاپاروۆ فۋتبول وينايدى. ميرزيەيەۆ تە شيراق، ول جاتتىعۋ زالىندا شىنىعادى. پاشينيان ۆەلوسيپەد تەبەدى. لۋكاشەنكو ءالى كۇنگە دەيىن حوككەي وينايدى ەكەن. كەزىندە تەڭىز-اسكەري كۇشتەرىندە بولىپ، ابدەن شىنىققان راحموننىڭ دا دەنساۋلىعى جاقسى. ءبىر سوزبەن ايتسام، ارىپتەستەرىمنىڭ ءبارى دە بابىندا، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءاردايىم قوعامنىڭ كوڭىل كۇيى مەن ازاماتتاردىڭ مۇڭ-مۇقتاجىن ءبىلىپ وتىرۋعا تىرىساتىنىن اتاپ ءوتتى.
- تۇيتكىلدى ماسەلەلەر مەن جوبا-جوسپارلاردى اشىق ءارى تۋرا ايتامىن. قازاقستاننىڭ الەۋەتىن ەسەلەي ءتۇسۋ ءۇشىن ءالى كوپ جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك. ءبىز ءبىر ەل بولىپ، حالىقتىڭ مۇددەسىن قورعاۋ جولىنداعى بيىك ماقساتىمىزدىڭ بارىنە جەتەمىز. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن Turkistan» گازەتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتالعان باسىلىمنىڭ باس رەداكتورى، بەلگىلى اقىن، پۋبليتسيست باۋىرجان باباجان ۇلىنا بەرگەن كەڭ كولەمدى سۇحباتى جاريالاندى.